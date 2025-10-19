¿Qué significa para Colombia esta nueva escalada en las tensiones entre Trump y Petro?

Desde Mar-A- Lago en su cuenta en Truth Social, el presidente Donald Trump acusó a su homólogo colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”, según dijo, “que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por toda Colombia”.

Según Trump, “el narcotráfico se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de las ayudas y subsidios a gran escala por parte de Estados Unidos”.

Trump calificó esta cooperación como una estafa a largo plazo y ordenó a partir de hoy, suspender todo tipo de ayuda a Colombia. De acuerdo con el comunicado, “el propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de narcóticos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos.

Le puede interesar: Donald Trump anunció el fin de ayuda financiera a Colombia por “fomentar” la producción de drogas

Finalmente, Trump califica a Petro, de ser “un líder poco reconocido y muy impopular”, e incluso afirma que es “muy bocón con los Estados Unidos”, hizo un llamado a Palacio de Nariño a erradicar los cultivos ilícitos, de los contrario será por la fuerza que lo haga la Unión Americana.

Mas temprano, Petro acusó al gobierno estadounidense de asesinato y exigió respuestas tras el último ataque estadounidense en aguas del Caribe. Estados Unidos anunció el sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de dos sobrevivientes de dicho ataque, el sexto desde principios de septiembre. Al menos 29 personas han muerto en bombardeos a embarcaciones que, según Estados Unidos, pertenecen a narcotraficantes.

Esto representa una escalada en la tensión diplomática entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro, poco después de que la Casa Blanca descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas, y cancelara la visa a Petro.

Lea también: Petro le responde a Donald Trump: lea bien a Colombia y determine en qué parte están los narcos

¿Se viene rompimiento diplomático entre Washington y Bogotá?

Esta orden de suspender la ayuda de cooperación llega un mes después de que la Casa Blanca descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas, por primera vez en casi tres décadas, sin embargo, esta descertificación contaba con una exención para no afectar la asistencia a Colombia, lo que significó en su momento solo una reprimenda a la política de drogas que ha implementado Petro.

Ahora, esta nueva orden sí suspende la ayuda, es decir, casi $400 millones de dólares que otorga Estados Unidos en su mayoría para cooperación en seguridad a Colombia.

La relación de Petro con la Casa Blanca ya venía frágil y esto podría suponer incluso un posible rompimiento diplomático entre Washington y Bogotá. Recordemos que el Departamento de Estado canceló la visa del presidente Petro luego de que hiciera un llamado en las calles de Nueva York a la desobediencia del ejército estadounidense contra Trump.

Le puede interesar:Ministro de Defensa critica a Donald Trump por llamar a Petro “líder del narcotráfico”

¿Qué se viene para Colombia?

Con la suspensión de ayudas, es posible que los fondos esten congelados por un tiempo indefinido, a esto se suma que los republicanos del congreso han propuesto reducir en un 50% la ayuda hacia Colombia en 2026, algo que en este momento se discute en el Capitolio dentro de las negociaciones entre demócratas y republicanos para el presupuesto del año fiscal 2026.

Expertos advierten que si las tensiones incrementan podrían resultar en la declaración de persona non grata al actual embajador Daniel García-Peña e incluso en la reducción de inversión de compañías estadounidenses en nuestra nación.