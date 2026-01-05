Donald Trump amenaza a Petro con que puede haber también una “misión de EE.UU.” en Colombia
El presidente norteamericano habla desde el Air Force One y asegura que “Colombia está gobernada por un enfermo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que una operación militar en Colombia le “suena bien” y reiteró sus acusaciones sobre el presidente Gustavo Petro, asegurando que tiene fábricas de cocaína.
Lea también: Petro rechaza captura de Nicolás Maduro: sin base legal una acción se convierte en secuestro
“Tenemos un vecino muy enfermo, no es un vecino pero es cerca a ser un vecino y es Venezuela. Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo”, dijo Trump.
Al ser consultado sobre sus palabras significan que habrá una operación en Colombia?, el presidente de EEUU se limitó a responder “Eso suena bien para mi”.
Este pronunciamiento de Donald Trump ocurre luego de que le advirtiera al presidente Colombiano que debe “cuidarse el trasero” y de que Petro le respondiera en X.
Más información: Edmundo González por captura de Maduro: Este momento constituye un paso importante, no suficiente
“Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”, aseguró Petro.
Escuche aquí el audio de la respuesta que dio Donald Trump a una pregunta que le hicieron en su regreso a Washington:
00:29
Noticia en desarrollo