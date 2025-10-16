¿Trump extiende su ofensiva en el Caribe a cárteles colombianos?

Cómo afecta a Colombia la elección de Trump presidente de EEUU Aranceles, migración y más

En las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y afirmó que no descarta realizar operaciones terrestres en el país. Trump ofreció nuevos detalles sobre por qué autorizó a la CIA a operar en territorio venezolano.

Aseguró que la orden busca frenar el flujo ilegal de migrantes y drogas desde el país sudamericano, y dijo que sería “ridículo” cuestionar si la agencia tiene autoridad para “sacar o eliminar” a Nicolás Maduro.

Trump también expresó que no descarta realizar ataques letales ni llevar a cabo acciones encubiertas en la región, algo que ya habían reportado varios medios durante la última semana.

“Tenemos muchas drogas que llegan desde Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas entran por mar, así que pueden ver eso, pero también vamos a detenerlas por tierra”, dijo Trump en la Oficina Oval.

Cárteles colombianos y mexicanos

Más tarde, durante una cena en la Casa Blanca, el mandatario dejó entrever que el despliegue de buques de guerra, más de seis mil tropas y aviones de combate en el sur del Caribe, no está dirigido únicamente contra los carteles venezolanos, sino también contra grupos colombianos y mexicanos.

“Tenemos, o teníamos mucha droga llegando por agua y eso paró, nadie quiere ir ahora ni a pescar, nadie quiere hacer nada cerca del agua... Mucha droga viene de Venezuela, pero también de México y Colombia, pero queremos seguir rastreo”, dijo Trump.

Este comentario se conoce al tiempo que funcionarios del Pentágono, que hablaron bajo anonimato, confirmaron recientemente al New York Times y a CNN que al menos un ataque militar estadounidense en el Caribe, en los últimos dos meses, tuvo como objetivo a ciudadanos colombianos que viajaban en una embarcación procedente de Colombia.

Esto, a pesar de que el Departamento de Guerra, en un comunicado compartido con Caracol Radio, negó ese señalamiento que también había hecho el presidente Gustavo Petro e incluso solicitó “que el presidente Petro se retracte públicamente de su infundada y reprensible declaración para que podamos retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”.

El ataque deliberado contra una embarcación colombiana, que no se había reportado previamente, sugiere que la campaña del ejército estadounidense contra presuntos grupos de narcotráfico en el Caribe podría ser más amplia de lo que se creía.

Se sospechaba que el barco transportaba colombianos afiliados a organizaciones terroristas, pero el Pentágono no pudo determinar las identidades individuales de cada persona en los barcos antes de que los eliminaran.