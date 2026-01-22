Técnicos y tecnólogos gratuitos del SENA para homologar: Hay 27 universidades con convenio

En Colombia, existen instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como Sena. Desde su fundación en junio de 1957, se ha encargado de formar a los ciudadanos en diferentes programas técnicos y tecnólogos con tal de aspirar a una buena oferta de empleo. Además, su oferta educativa es completamente gratis.

Cada año, los colombianos se inscriben en el Sena con tal de adquirir las competencias laborales que les permitan desempeñarse en el mercado laboral. Tan solo en 2023, la entidad señaló que más de 600.000 personas se matricularon en sus diferentes programas de formación durante ese año. Mientras que cerca de ocho millones, incluyendo extranjeros, hacen parte de su proceso de formación.

Y es que este tipo de programas no solamente permite que sus estudiantes tengan la oportunidad de ingresar al campo laboral, sino que también pueden realizar la homologación para ingresar a la universidad y cursar una carrera con la cual aspiren a mejores oportunidades de trabajo.

¿Cómo funciona la homologación entre el Sena y la universidad?

La homologación permite que un estudiante del Sena pueda validar varias materias correspondientes al pensum de la carrera universitaria que realice para que logre obtener su titulación profesional en menos tiempo. De esta manera, no será necesario que empiece su formación desde el primer semestre.

“Una vez finalice sus estudios como técnico o tecnólogo, puede obtener un título profesional homologando las materias que ya cursó en cualquiera de las universidades con convenio SENA”, explica la Fundación Universitaria del Área Andina.

¿Qué universidades en Colombia cuentan con homologación Sena?

En total, hay 27 universidades que manejan convenio con el Sena para que los estudiantes puedan llevar a cabo su proceso de homologación. Estas son:

Universidad Manuela Beltrán

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Central

Universidad El Bosque

Universidad ECCI

Universidad Ean

Universidad de Santander

UDCA (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales)

Uniminuto

UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga)

Pontificia Universidad Javeriana

Politécnico Grancolombiano

Fundación Universitaria María Cano

Uninpahu

Fundación Universitaria Los Libertadores

Fundación Universitaria del Área Andina

Fundación Universitaria Cafam

Corporación Universitaria Unitec

Fundación Universitaria Católica del Norte

Corporación Universitaria Iberoamericana

Universidad Autónoma de Colombia

Unimeta

Fundación Universitaria Agraria de Colombia

Universidad de América

Fundación Universitaria Compensar (Unipanamericana)

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial)

Universidad Santo Tomás

Ahora bien, el Sena señala que un estudiante procedente del Sena no deberá perder asignaturas en la universidad y mantener un promedio acumulado en cada semestre para no perder los beneficios que brinda el convenio con la universidad en la que adelanta su formación profesional.

¿Qué programas técnicos y tecnólogos del Sena se pueden homologar?

En general, todos los programas técnicos y tecnólogos que ofrece el Sena se pueden homologar para realizar una carrera en cualquiera de las universidades con las que existe convenio. En este caso, el estudiante puede aspirar a titularse en los siguientes campos profesionales: