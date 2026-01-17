SENA refuerza la formación campesina en San Andrés con la entrega de maquinaria agrícola

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entregó dos tractores en San Andrés y Providencia para fortalecer los procesos de formación, certificación y empleo de las comunidades rurales, en el marco de la estrategia CampeSENA, informó la entidad este 16 de enero de 2026.

La dotación busca que los aprendices del campo se formen con maquinaria acorde a las exigencias actuales del sector agropecuario, con énfasis en prácticas productivas responsables y sostenibles, ajustadas al cuidado del territorio insular.

“Estos tractores son herramientas que permitirán que las comunidades aprendan a manejar este tipo de maquinaria y fortalezcan la labor que realizan en el campo”, afirmó Nelson Martínez Ospino, subdirector de la Regional San Andrés del SENA.

Por su parte, Natalia Grajales, directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, señaló que “con esta entrega de maquinaria agrícola facilitamos los procesos productivos y mejoramos las condiciones de vida de las comunidades rurales”, y agregó que se trata de una contribución a la modernización de los ambientes de formación en la ruralidad, incluida la Colombia insular.