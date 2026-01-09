Convocatorias de Matrícula Cero 2026 en Colombia: requisitos y fechas importantes

2026 inicia con la oportunidad para que muchos estudiantes puedan inscribirse en diferentes programas y universidades que están adjuntas en el programa Matrícula Cero que se encuentra vigente en el país bajo la estrategia nacional “Puedo estudiar”, aquí le contamos cómo funciona:

¿Qué es Matrícula Cero?

Matrícula Cero es un programa de gratuidad en universidades públicas que se gestiona a nivel local, destacando una convocatoria activa para el primer semestre de 2026 en Medellín a través de Sapiencia.

Esta convocatoria está abierta para residentes que cumplan algunos requisitos específicos: como ser parte de estratos bajos, grupos vulnerables o hacer parte del Sisbén en grupos A, B, C. Existen también programas similares o llamados nacionales que apuntan a la gratuidad universitaria en instituciones públicas, como en la Universidad Distrital y la ESAP, con convocatorias que se abren y cierran en diferentes fechas, pero enfocándose en estratos 1, 2 y 3 y poblaciones vulnerables para el 2026.

Matrícula Cero trae 46.667 oportunidades en educación superior para el primer semestre de 2026 en Medellín:

El programa está dirigido a estudiantes matriculados o admitidos en una de las ocho instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín:

Instituto Tecnológico Metropolitano

Pascual Bravo

Colegio Mayor de Antioquia

Universidad de Antioquia

Tecnológico de Antioquia

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Universidad Nacional sede Medellín

¿Cómo acceder a Matrícula Cero?

Para acceder por primera vez, los aspirantes deben haber nacido o residido en el Distrito durante, al menos, el último año previo a la convocatoria, matricular un mínimo de ocho créditos académicos y diligenciar el formulario de caracterización en sapiencia.gov.co.

Cobertura del programa Matricula Cero:

Financiación: Cubre hasta el 100% del costo de la matrícula para niveles técnico, tecnológico y profesional.

Cubre hasta el 100% del costo de la matrícula para niveles técnico, tecnológico y profesional. Permanencia: El beneficio se mantiene durante toda la carrera, siempre que el estudiante no supere el número de periodos definidos para el programa y cumpla con los reglamentos internos de la universidad.

¿Quiénes no pueden participar en Matricula Cero”

Quienes estén recibiendo o hayan recibido apoyo para matrícula en programas de educación superior con recursos del Distrito de Medellín, exceptuando los beneficios de: Talento Especializado, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), Becas Tecnologías y Matrícula Cero en los periodos académicos 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2.

Quienes estén recibiendo apoyo para el pago del ciento por ciento (100%) del valor de la liquidación de matrícula, es decir, derechos de matrícula y pecuniarios, por parte de otra entidad pública.

Quienes estén en proceso de obtener título (egresado no titulado) o quienes posean título académico otorgado por una Institución de Educación Superior, excepto, si el título es de técnico profesional o tecnólogo y aspiran continuar los estudios universitarios bajo la modalidad de ciclos propedéuticos u homologación en las condiciones descritas en el presente decreto, así como la formación acreditada bajo el Marco Nacional de Cualificaciones.

En las próximas fechas se anunciarán más convocatorias de Matricula Cero en otras ciudades del país.