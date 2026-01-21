Bad Bunny en Medellín: Recomendaciones, posible setlist e invitados

El artista del género urbano más taquillero y más sonado a nivel mundial llega a Colombia, Bad Bunny con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” se estará presentando en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, las boletas para estos conciertos están totalmente agotados.

Gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”:

Esta es la sexta gira musical de Bad Bunny, tuvo inicio el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y tiene previsto concluir el 22 de julio de 2026 en Bruselas. En un comienzo la gira contaba con 24 fechas en estadios alrededor del mundo, pero debido a la enorme demanda se ha extendido a más de 50 espectáculos con múltiples fechas por ciudad.

Desde su anuncio la gira vendió más de 2.6 millones de entradas en menos de una semana, un récord histórico para cualquier artista latino. Además, ha contado con una residencia especial en su natal Puerto Rico donde tuvo cerca de 30 fechas.

Según las cifras reportadas a Billboard Boxscore, el DTMF World Tour generó 107 millones de dólares y vendió 697, 000 boletos en sus primeros 12 conciertos, rompiendo varios records de ventas a su paso tan solo por los primeros tres países.

Posible setlist en Medellín:

Aunque el artista ha ido variando en algunas de las canciones que presenta en cada uno de sus shows, sobre todo cuando visita diferentes países, hay unos temas que son la base de su show, esas son las siguientes:

La Mudanza

Callaíta

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile inolvidable

Nuevayol

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

Voy a llevarte pa’ PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

(Canción exclusiva por fecha)

Café con ron

Ábreme Paso

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Dákiti

El apagón

DTMF

Eoo

Invitados al concierto de Bad Bunny en Medellín:

En redes sociales, varios seguidores del artista han especulado sobre la presencia del artista paisa J Balvin, en la ciudad, lo que aumenta la posibilidad de compartir escenario con Bad Bunny. Cabe recordar que en una de las fechas que tuvo el puertorriqueño en su ciudad invitó al paisa para renovar su relación musical y también se reconciliaron.

Otro de los artistas que podría hacer parte de estos conciertos es el también paísa FEID, quien ya se ha presentado en otros shows con Bad Bunny como, por ejemplo, en México.

“La casita” de Bad Bunny en Medellín:

Este concepto de “La casita”, es un escenario alternativo y central en la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” que recrea una vivienda típica del campo puertorriqueño. Esta parte del show es uno de los más esperados, porque allí el artista interpreta varios de sus éxitos y además cuenta con diferentes invitados que pueden ser de la farándula nacional o internacional.

Este funciona como un espacio VIP donde el artista recibe a invitados especiales, amigos e influencers durante el show, transformando el estadio en una “fiesta de barrio”.

