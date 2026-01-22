Nhora Mondragón será la nueva directora del DAPRE

El programa Dos Puntos de Caracol Radio conoció que Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Esto, tras la renuncia de Angie Lizeth Rodríguez a este cargo el pasado 14 de enero para asumir como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

Mondragón llega a la entidad encargada de la coordinación estratégica y administrativa de la Casa de Nariño tras haber sido directora de Seguridad y convivencia del Ministerio del Interior.

Lea más: Salida de Angie Rodríguez: varios funcionarios fueron llamados a explicar nombramientos

Según recoge la página del Ministerio del Interior, Mondragón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, cuenta con más de 28 años de experiencia en la administración pública y el sector salud, así como “ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

“A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos clave, como Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali, donde optimizó procesos y promovió la transparencia. Además, se desempeñó como Secretaria de Gobierno de Cali, donde impulsó políticas públicas en seguridad, inclusión y convivencia ciudadana, logrando una ciudad más segura y ordenada”, agrega la información de la cartera política.

Algunos de los nombres que han pasado por el DAPRE:

¿Por qué Angie Rodríguez renunció al DAPRE?

El pasado 14 de enero, el Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó que Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien se venía desempeñando como directora de la entidad, presentó su renuncia a este cargo e indicó que asumirá como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República”, escribió Rodríguez.

En esta misiva, aseguró que se va de la entidad con la tranquilidad de haber cumplido con las tareas encargadas por parte del presidente Gustavo Petro.

“Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, sostuvo.

Angie Rodríguez Fajardo asumió como directora encargada del Dapre el 5 de febrero de 2025, oficializada por el Decreto 0139, tras la renuncia de Jorge Rojas, llegando al cargo con experiencia previa en el Ministerio de Salud y el Senado, como Administradora Pública con especializaciones relevantes en el sector público.

Le puede interesar: “Angie Rodríguez se atrincheró en el DAPRE, pero aquí se hizo lo que el presidente pidió”: Carrillo

Cabe recordar que la exdirectora del Dapre estaba como gerente encargada del Fondo Adaptación y había revelado un panorama crítico de la entidad.

¿De qué acusó Angie Rodríguez a Carlos Carrillo?

De acuerdo con la funcionaria, hay recursos millonarios sin ejecutar, obras inconclusas, riesgos de pérdida presupuestal y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo en esa entidad.

Fajardo detalló en su momento que, mientras la ejecución de las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011 alcanzaron un 90 %, los trabajos en La Mojana apenas llegan al 3 %; hay contratos sin avance y alertas omitidas por control interno.

En días pasados, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, radicó una queja formal en contra de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, alegando que está siendo acosado laboralmente.

Este hecho se da luego de que la alta funcionaria denunciara presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo de Adaptación.

Lea también: Caso Carlos Carrillo vs. Angie Rodríguez: MinTrabajo envía a Procuraduría denuncia de presunto acoso

A través de su cuenta en la red social X, Carrillo indicó que interpuso la queja ante la Defensoría del Pueblo y afirmó: “Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos”. En ese sentido, el director de la UNGRD subrayó que las “insinuaciones y declaraciones públicas” de Rodríguez tienen como objetivo dañar su reputación y trabar su trabajo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: