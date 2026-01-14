Empieza a moverse sonajero para reemplazar a Angie Rodríguez en el Dapre: suenan estos nombres

Con la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, el Gobierno Petro ha roto un récord: la mayor cantidad de relevos en ese cargo, que es estratégico dentro de la estructura del Alto Gobierno.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informa: “Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento… pic.twitter.com/XBT8ckaDL8 — DAPRE (@DapreCol) January 14, 2026

Por ahí han pasado Mauricio Lizcano, Laura Sarabia, Carlos Ramón González, Jorge Rojas y Angie Rodríguez. Cada uno protagonizó una historia con ingredientes de polémicas y rivalidades, las cuales llevaron a que la permanencia allí, en la oficina vecina al Despacho Presidencial, fuera insostenible.

Ahora, tras la sorpresiva renuncia de Rodríguez después de casi un año en el cargo, empiezan a moverse nombres para sucederla en la recta final del saliente mandato del presidente Gustavo Petro.

Fuentes de la Casa de Nariño le contaron a 6AM W que entre los candidatos aparece la actual subdirectora Letty Leal, quien asumiría esa responsabilidad, inicialmente en encargo, pero con alta probabilidad de ser ratificada.

También suena, según otras fuentes, José Raúl Moreno, jefe de Despacho de la Casa de Nariño tras la renuncia de Alfredo Saade y quien tiene buena relación e interlocución con un sector del gabinete.

No se descarta que en las próximas horas entren otros candidatos, pero lo cierto es que esta será una de las decisiones más sensibles para el presidente en la recta final, pues con el tiempo en contra buscará rodearse de gente de confianza, luego de una tradición consolidada de tropiezos en la Secretaría General de la Presidencia.