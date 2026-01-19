Caso Carlos Carrillo vs. Angie Rodríguez: MinTrabajo envía a Procuraduría denuncia de presunto acoso

El Ministerio de Trabajo ya recibió la denuncia del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, por presunto acoso laboral.

Se trata de la misma petición que el funcionario había radicado ante la defensora del Pueblo, Iris Marín, pero esta vez tramitada ante la máxima instancia de vigilancia de asuntos laborales que ya tomó las primeras medidas para intentar resolver uno de los problemas de convivencia más complicados en el equipo de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El acoso laboral se ha materializado con la formulación que la directora del DAPRE ha realizado en diversos medios masivos de comunicación públicos y privados de imputaciones delictivas en mi contra, relacionadas con presuntos actos de baja ejecución, manejos contractuales cuestionables, riesgos de corrupción y pérdida de recursos públicos, durante mi gestión como gerente encargado del Fondo Adaptación”, anota la queja de Carrillo.

¿Qué hará el Ministerio?

La cartera de Trabajo considera que es la Procuraduría General de la Nación la que tiene la competencia para tomar cartas en el asunto, por lo cual correrá traslado al Ministerio Público para que indague en las condutas que describe Carrillo.

“De manera complementaria, y en el marco de nuestras funciones de promoción del diálogo social y la resolución pacífica de conflictos, el Ministerio ha dispuesto la activación de los mecanismos institucionales del Viceministerio de Relaciones Laborales, con el propósito de propiciar escenarios de acercamiento entre las partes y contribuir a la búsqueda de una solución al conflicto, garantizando siempre el respeto por el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas”, agrega.

Rodríguez dejó hace unos días la dirección del Dapre y fue designada gerente en propiedad del Fondo de Adaptación.