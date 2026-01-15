En carta de exdirectora del Dapre a Petro asegura que renuncia por seguridad y ataques sistemáticos

Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro , Angie Rodríguez ex Directora del Dapre reitera que presenta su renuncia de manera voluntaria al Departamento Administrativo de la Presidencia.

Asegura, que se retira “con la frente en alto y con tranquilidad”, priorizando la seguridad de su hijo menor de edad, a quien tuvo que sacar del país por riesgo a su vida e integridad debido al desempeño de sus funciones.

“Como usted lo sabe, he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conducta realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaría del alto gobierno”

La renuncia de Angie Rodríguez se produce en un momento en la que el gobierno nacional enfrenta la salida de varios ministros como el de Igualdad Juan Carlos Florián y el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus, entre otros funcionarios.

El traslado de Rodríguez al Fondo Adaptación también está coordinado para evitar vacíos en la gestión de ambas entidades.

“Asumiré el reto como gerente en propiedad del fondo adaptación. Igualmente, me enorgullece haber abierto las puertas y los cargos públicos de palacio a quienes nunca se les había tenido en cuenta”, aseguró Rodríguez en la misiva.