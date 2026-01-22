Mindefensa responde a Ecuador: cooperación binacional permitió aumentar incautación de droga en 43%

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a los cuestionamientos de Ecuador sobre una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que el país mantiene una ofensiva activa y coordinada a nivel regional.

“Colombia es el principal país en el hemisferio occidental que combate con total vehemencia el narcotráfico y la clave en esta lucha es la cooperación internacional”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Sobre la relación bilateral con Ecuador, el ministro fue enfático: “Con Ecuador, nuestro hermano país, mantenemos una relación supremamente estrecha para combatir este enemigo común, el narcotráfico”.

Pedro Sánchez explicó que esta articulación se realiza mediante varios canales oficiales. “Nos articulamos a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la Comisión Binacional Fronteriza, Comifron”, precisó, al señalar que durante el último año se realizaron dos sesiones formales.

Además, indicó que se llevaron a cabo encuentros de alto nivel militar y policial: “También reuniones de mandos regionales, incluso hicimos una reunión tripartita con Perú, en la cual desarrollamos una mejor estrategia en temas de inteligencia y operaciones para combatir el crimen”.

En el frente policial, agregó que el trabajo conjunto se fortalece mediante Rampol. “Lo hacemos en el ámbito policial a través de Rampol, la reunión de altos mandos policiales. Eso nos ha permitido incrementar la ofensiva contra el narcotráfico”, sostuvo.

El ministro respaldó sus declaraciones con cifras oficiales. “Pasamos de incautar 132 toneladas en 2024 a 195 toneladas de cocaína en 2025, lo que representa un 43% más de incautación”, aseguró.

También destacó el impacto de las operaciones en zonas estratégicas de frontera: “Nos enfocamos principalmente en Nariño y Putumayo, donde incluso se ha reducido el índice de criminalidad en 2025”.

Sobre las acciones contra estructuras armadas ilegales, Sánchez afirmó: “La lucha contra todos los grupos criminales ha sido contundente”, al recordar que se desarrollaron 196 combates durante el último año en estos departamentos.

Entre los golpes más relevantes, mencionó la captura de alias ‘Fede’: “Destacamos la captura de alias Fede, quien sucedió a alias Fito, principal cabecilla de Los Choneros”, señalando que fue detenido en Medellín luego de haberse fugado de una cárcel ecuatoriana en junio de 2025 mediante sobornos.

El ministro también resaltó el componente de cooperación en formación: “Hemos capacitado alrededor de 4.000 uniformados de la Policía Nacional Ecuatoriana para combatir este crimen”.

Finalmente, rechazó cualquier versión que contradiga estos resultados. “Cualquier afirmación contraria a estos hechos debe ser rechazada”, dijo, recordando que el Gobierno emitió un comunicado conjunto con Cancillería para fijar la posición oficial de Colombia.

“Colombia no se rinde y jamás se rendirá en combatir con total contundencia al narcotráfico”, concluyó Sánchez, agregando que “es más fácil cuando se unen las naciones para que pierdan los criminales”.