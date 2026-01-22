Llamado es el diálogo para no tener afectación económica: Asocapitales por crisis Colombia - Ecuador
Asocapitales advierte que la medida afectaría a ciudades capitales, al suroccidente del país y a sectores clave del comercio exterior, y pide activar la diplomacia para evitar impactos económicos.
Andrés Santamaría. Foto: Colprensa.
El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría Garrido, habló en 6AM W de Caracol sobre la decisión de Ecuador de incrementar en un 30% los aranceles de las importaciones provenientes de Colombia.
A propósito, dijo que debe “haber un espacio para la diplomacia y el diálogo.”
Además, advirtió que esta decisión impactará en gran medida a las ciudades capitales, teniendo en cuenta que Ecuador es el sexto mercado comprador de productos colombianos y elsegundo destino para las exportaciones colombianas no mineras.
Específicamente dijo que habría una afectación en el suroccidente colombiano, en Valle del Cauca y en la ciudad de Pasto, por su cercanía a la frontera con Ecuador; y en ciudades como Bogotá y Medellín.
“Y aunque Barranquilla y Cartagena no son puertos determinantes, sí tendrían un impacto porque hay muchas cargas que son consolidadas con destinos múltiples”, explicó.
“Nuestro llamado es al diálogo para no tener afectaciones económicas”, dijo.
Y agregó que hay mecanismos de la Comunidad Andina, CAN, para empezar el diálogo.
