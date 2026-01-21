Colombia responde a Ecuador tras reclamo: FFMM han incautado más de 200 toneladas de cocaína

Mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles a productos colombianos argumentando una supuesta falta de cooperación en seguridad, las cifras oficiales de la Fuerza Pública de Colombia muestran una ofensiva sostenida y de alto impacto en la frontera sur del país.

De acuerdo con el balance operacional de las Fuerzas Militares, en los últimos años se han adelantado operaciones permanentes para proteger la soberanía, reducir la acción de grupos armados y golpear las economías ilícitas que operan en los corredores fronterizos con Ecuador.

Golpe directo a estructuras armadas

Las operaciones han permitido afectar de manera contundente a los principales grupos criminales con presencia en la zona:

ELN: 51 afectaciones operacionales.

Estado Mayor Central (disidencias FARC): 414 afectaciones.

Segunda Marquetalia: 747 afectaciones.

A esto se suma la captura de 2.899 personas, el sometimiento de 255 integrantes de estructuras ilegales y la recuperación de 136 menores de edad reclutados por grupos armados.

En materia de armamento, las autoridades han incautado más de 2.000 armas de fuego y 15.000 artefactos explosivos, debilitando la capacidad ofensiva de estas organizaciones.

Narcotráfico: incautaciones históricas

Uno de los ejes centrales de la ofensiva ha sido el combate al narcotráfico, principal motor financiero del crimen organizado en la frontera.

Según el balance oficial:

Más de 209 toneladas de cocaína han sido incautadas.

Más de 5.500 laboratorios de droga fueron destruidos.

Más de 28 millones de matas de coca erradicadas.

Semisumergibles, embarcaciones, vehículos e insumos logísticos fueron neutralizados.

Estas operaciones han impactado directamente las rutas ilegales que conectan el sur de Colombia con corredores marítimos y terrestres hacia Centroamérica.

Intensidad operacional en terreno

La presencia militar en la zona fronteriza también se refleja en la intensidad de las operaciones: