Mezclar una medida política con una medida arancelaria no va: Camecol por crisis Colombia - Ecuador

En diálogo con 6AMW el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano – Colombiana, Freddy Cevallos afirmó, que la reciente medida adoptada por el gobierno de Ecuador, de imponer aranceles del 30% a productos colombianos sorprendió al sector empresarial del país.

Ceballos explicó que aún no hay claridad sobre la ruta para los sectores afectados y destacó que la información disponible proviene principalmente de comunicados oficiales.

“Hasta ahora no hemos tenido un contacto directo con el gobierno ecuatoriano ni una respuesta formal sobre las razones económicas que fundamentan esta medida”, afirmó Ceballos.

El presidente de Camecol señaló que, aunque se menciona la lucha contra el narcotráfico, también podría existir un trasfondo político y diplomático en la decisión.

Ceballos subrayó que Ecuador enfrenta problemas similares a los de Colombia en materia de narcotráfico, dada su salida al Pacífico, principal vía de ingreso de drogas hacia Centro y Norteamérica. Sin embargo, destacó que, desde el punto de vista económico, “mezclar una medida política con una medida arancelaria no va, porque hay una afectación directa al tema económico”.

Sobre los posibles productos afectados por la medida arancelaria, Ceballos mencionó que entre los principales exportados hacia Colombia se encuentran aceite, atún, camarón, madera y plásticos. Advirtió que un incremento del 30% en aranceles podría encarecer la producción, fomentar el contrabando y afectar líneas de producción que dependen de insumos colombianos.

A pesar de la situación, Ceballos se mostró optimista respecto a que no se generará un conflicto similar al de Venezuela y resaltó la importancia del bilateralismo y la cooperación entre ambos países. “Les envío un saludo muy grande con el cariño, aprecio y respeto que tengo para todos mis hermanos colombianos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

