MinMinas suspende la exportación de electricidad hacia Ecuador en medio de ‘guerra’ comercial

El Ministerio de Minas y Energías de Colombia suspendió temporalmente las transacciones de electricidad con Ecuador para proteger “su soberanía y seguridad energética” ante la variabilidad climática y las alertas sobre el posible fenómeno de El Niño. Esto se da tras la imposición de aranceles por parte de Ecuador a los productos colombianos.

Aseguran que la decisión se fundamenta en el análisis técnico de balance energético nacional y el seguimiento del clima hecho por el Ideam y el CND, que muestran una “mayor presión sobre el sistema eléctrico”.

¿Qué dijo el ministro de Minas, Edwin Palma?

El ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que el deber del Estado colombiano es garantizar que los hogares, la industria y los servicios esenciales cuenten con energía segura.

“Esta es una decisión responsable y soberana”, afirmó.

Así, el jefe de la cartera minero energética explicó que la medida que se tomó “no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí establece límites claros cuando están en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país”.

A pesar de la decisión, en el comunicado del Ministerio que recoge las declaraciones del ministro Palma, el funcionario dijo que se sigue creyendo en la “integración energética y en el diálogo” entre los dos países.

“Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, especificó.

¿Para que sirve la resolución?

Según dice la misiva, esta resolución faculta al Ministerio de Minas y Energía “para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas, y deja claro que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas”.

El ministro aseguró que una vez “se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países”, Colombia estará nuevamente dispuesto a retomar las transacciones eléctricas.

Vea la resolución: