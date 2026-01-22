Se fugo el exinspector de Bello Juan Sebastián Montoya Cardona

Bello, Antioquia

Las autoridades investigan la fuga de Juan Sebastián Montoya Cardona, excandidato a la Alcaldía de Bello, quien cumplía una condena de 10 años en la Cárcel Departamental de Yarumito, en Itagüí. El escape ocurrió el lunes 19 de enero durante una cita médica a la que fue trasladado bajo custodia del Inpec.

De acuerdo con información preliminar, la huida se habría concretado hacia las 9:00 a. m., pero la notificación a la Estación de Policía de Bello se habría realizado cerca de las 4:00 p. m., lo que implicaría un retraso de siete horas y abre cuestionamientos sobre la activación de los protocolos de búsqueda inmediata.

Cuestionamientos por la demora en el aviso

El presunto desfase entre el momento del escape y la alerta oficial es uno de los principales focos de investigación. Las autoridades revisan los procedimientos adoptados por el Inpec y las comunicaciones interinstitucionales posteriores al hecho para establecer responsabilidades y determinar si el retraso incidió en la no recaptura.

Reacciones políticas

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami se refirió al caso a través de su cuenta en X con un mensaje de tono crítico: “¡Qué tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio”.

Antecedentes del prófugo

Montoya Cardona fue capturado en mayo de 2023, cuando adelantaba la recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía de Bello. Tras salir de una citación en el Búnker de la Fiscalía, fue detenido y posteriormente procesado por concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato. Por hechos conexos también fueron capturados un juez, su auxiliar y su secretaria en el norte del Valle de Aburrá.

El excandidato se desempeñó durante cinco años como inspector de Policía de Bello hasta finales de 2022 y, según registros públicos, fue encargado de la subdirección de la UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. En el pasado también aspiró a la Alcaldía en 2011 y al Concejo municipal sin resultar elegido.

Las autoridades reiteraron que avanzan en la búsqueda del prófugo y en el esclarecimiento de los hechos, mientras se evalúan las medidas adoptadas tras la fuga.