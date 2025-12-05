Gobierno mantiene frenada la modernización del aeropuerto José María Córdova

Medellín, Antioquia

El Gobierno Nacional completó tres años sin autorizar el plan de modernización de la Terminal 1 del Aeropuerto José María Córdova, a pesar de haber anunciado públicamente que el proyecto avanzaría. La decisión sigue detenida en los despachos de Bogotá, mientras el terminal aéreo registra el mayor crecimiento migratorio del país, opera al límite de su capacidad y vive sus temporadas más congestionadas.

El José María Córdova cerrará 2025 con 14,4 millones de pasajeros, una cifra récord que evidencia la urgencia de ampliar procesos de registro, seguridad, migración, salas de espera y equipajes. Solo en diciembre se esperan 1,3 millones de viajeros, de los cuales 426.000 serán internacionales, impulsados por el auge del turismo, el dinamismo empresarial de Medellín, el crecimiento del turismo de salud y el aumento sostenido de viajeros extranjeros y nacionales.

Aun así, el plan de modernización presentado por Airplan sigue sin recibir la autorización final del Gobierno, lo que impide iniciar obras críticas para garantizar la operación futura, a corto plazo, del principal aeropuerto de Antioquia.

Lea también: Rescataron 46 animales en un operativo contra la acumulación irregular en Medellín

Lea también: En Jardín, Antioquia, recuperaron 10 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en conflicto armado

Una terminal presionada por el auge internacional

El José María Córdova se consolidó como el aeropuerto con mayor crecimiento migratorio del país según Migración Colombia. Su ritmo supera el promedio nacional y está impulsado por la internacionalización de Medellín, la apertura de nuevas rutas y el fortalecimiento del clúster turístico y médico.

Sin embargo, la infraestructura actual quedó corta: congestión en filtros, filas extensas en migración, zonas de check-in saturadas y salas de espera insuficientes durante picos de operación. Las autoridades y el concesionario coinciden en que estas presiones no podrán mitigarse sin iniciar la modernización.

Qué incluye la modernización que sigue detenida

El plan para la Terminal 1 contempla intervenciones profundas que reorganizan flujos, duplican capacidades y amplían zonas críticas.

En el piso 1 – Edificio, la propuesta incorpora: La ampliación del sistema BHS para manejo y control de equipaje saliente, una sala de embarque remota nacional, la reconfiguración completa de inmigración, un segundo filtro para empleados y áreas mejoradas para equipaje sobredimensionado.

En el piso 2 – Edificio, la modernización prevé: Más posiciones de check-in, nuevos filtros de seguridad nacional e internacional, ampliación de salas de espera, un nuevo centro de conexiones entre vuelos domésticos e internacionales, mejoras en emigración y la instalación de dobles lectoras de abordaje para agilizar procesos.

En el piso 1 – Exterior, el proyecto incluye: Un nuevo edificio de equipajes y la construcción de nuevas plataformas de aeronaves en dos fases, diseñadas para soportar el aumento de operaciones.

Los planos entregados por Airplan muestran una reorganización completa de las alas del terminal, con nuevas zonas para llegadas internacionales, flujos diferenciados y mayor capacidad para abordaje y desembarque.

La falta de autorización del Gobierno tiene efectos directos en la competitividad turística y económica de Antioquia. Medellín vive un momento de expansión internacional sin precedentes, pero su principal aeropuerto continúa operando con instalaciones diseñadas para una demanda mucho menor.