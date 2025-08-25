Con planes de expansión, el aeropuerto José María Córdova celebrará 40 años de servicio

Medellín

Este viernes, 29 de agosto, cumple 40 años el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta su servicio a la ciudad de Medellín y municipios cercanos.

Este terminal, que está diseñado actualmente para prestar su servicio a once millones de viajeros al año, hoy debe atender una demanda de trece millones de pasajeros.

Solo durante el primer semestre del año fueron seis millones 469 mil pasajeros, de los cuales 4 millones 744 mil fueron nacionales y 1 millón 725 mil, extranjeros. Estas cifras muestran la importancia también de los vuelos internacionales que llegan y salen de esta terminal aérea.

En el José María, durante el primer semestre hubo 49.161 operaciones aéreas, siendo uno de los de mayor número de operaciones del país.

Javier Benítez, gerente del aeropuerto, explicó que “es importante que se materialice una segunda pista y una terminal aérea adicional, para que se puedan atender a los pasajeros y crecer en los servicios para ellos que utilizan la nueva infraestructura”.

Hoy este aeropuerto tiene cerca de 20 destinos internacionales, con énfasis principal a Norteamérica y Centroamérica, se conecta a Europa por Madrid en España y también frecuencias importantes hacia países de Suramérica.

¿Cómo celebrarán los 40 años?

Según explicó el gerente del aeropuerto, Javier Benítez, “esperamos durante esta semana, compartir con los pasajeros, tener un detalle con ellos, repartiremos unos souvenirs y contarles a todos de la importancia de esta infraestructura”. Esta actividad se tiene prevista para el próximo viernes, 29 de agosto, fecha en la que cumple sus 40 años de entrada en funcionamiento este terminal aéreo.

Proyecto de expansión

Desde hace unos tres años se estructuró un plan de ampliación de algunas áreas de este aeropuerto, para mejorar su capacidad de pasajeros y número de operaciones diarias.

Este proyecto se ha trabajado con el gobierno nacional, el gobierno seccional y local.

Javier Benítez indicó que será una intervención temporal para luego ir hacia un segundo terminal aéreo y una segunda pista, porque esas obras requerirían por lo menos unos cinco años para su ejecución.

Explicó que se está trabajando con la ANI y con la Aerocivil, para desarrollar un proyecto de optimización, adecuando y mejorando la operación remota, donde se opera con buses.

Indicó que: “la idea es construir una sala con una capacidad de 1.200 pasajeros. Se construirán seis posiciones de parqueo para aeronaves Airbus 320, con posiciones remotas que se operarán con acceso por medio de buses, se ampliarán las capacidades de los Chec-kin, se incrementarán filas de ingreso y seguridad en la sala nacional e internacional”.

Adicionalmente, agregó el gerente del aeropuerto que “hoy el aeropuerto tiene una capacidad para 11 millones de pasajeros y se espera con estas adecuaciones y construcciones llevarlo para operar con 17 millones de pasajeros al año, daría el tiempo suficiente para que salga el Plan Maestro y estar cinco años que se demoraría la construcción de la nueva terminal y un poco más la nueva pista”.

Serían en total 13 nuevas áreas que se intervendrán y que espera que las obras y adecuaciones se tarden cerca de un año para que entren a prestar su servicio a la comunidad.