Gobierno se reúne con alcaldes y gobernadores para asegurar recursos a las regiones en 2026

El Gobierno Nacional confirmó que abrió mesas de diálogo con alcaldes y gobernadores para atender la reducción registrada en la última decena del Sistema General de Participaciones (SGP) en 2025 y definir salidas que permitan garantizar el flujo de recursos a los territorios en esté 2026.

Cabe aclarar que, el SGP es el mecanismo mediante el cual la Nación transfiere recursos a departamentos y municipios para financiar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Por lo que, su distribución se realiza en varias decenas a lo largo del año, de acuerdo con reglas fiscales y presupuestales.

En este sentido, el anuncio fue hecho por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que explicó que el trabajo se adelanta en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que ya se han sostenido reuniones técnicas con autoridades locales y gremios territoriales.

Ajustes fiscales y recursos adicionales en análisis para el SGP

Entre las medidas en análisis está la asignación de recursos adicionales en el giro preliminar del SGP de 2026, así como ajustes técnicos para mejorar la distribución de los recursos en las siguientes decenas del sistema.

El Ministerio de Hacienda destacó que las mesas técnicas realizadas entre el 13 y el 19 de enero contaron con la participación de más de 500 municipios, además de alcaldes, secretarios de Hacienda y representantes de asociaciones territoriales, como Asocapitales entre otras.

Además, indicaron que la disminución del SGP observada al cierre de 2025 responde a factores propios del diseño institucional del sistema y que, por ello, se identificó una alternativa transitoria para atender las dificultades de caja que enfrentan algunos municipios y departamentos.

Se llevará a cabo un nuevo encuentro de pedagogía y dialogo

Finalmente, el Gobierno anunció la realización de una nueva reunión de dialogo, un webinar presupuestal sobre el SGP 2026, programado para el viernes 23 de enero, en el que se explicarán los principales cambios y perspectivas del sistema para la próxima vigencia.