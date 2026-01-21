Desalojo de predio invadido en Necoclí deja 12 capturados y un aprehendido

Necoclí- Antioquia

Durante este miércoles se llevó a cabo el proceso de desalojo de la finca La Virgen del Cobre del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño que había sido invadida por un grupo de personas desde hacía varios días luego de la recuperación del predio por la Agencia Nacional de Tierras.

La policía realizó el operativo con la UDMON que permitió la recuperación del lugar que será regresado a las diferentes organizaciones sociales luego de terminadas las diligencias judiciales. En este procedimiento se reportó la captura de varias personas y la aprehensión de un menor de edad.

“Logramos sacar a las personas de este predio y estas personas se ubicaron en la vía nacional e inmediatamente bloquearon esta vía, situación por la cual nosotros intervenimos y logramos restablecer nuevamente que las personas pudieran desplazarse aquí en el municipio de Necoclí. En este procedimiento tenemos 13 personas capturadas, tenemos 12 adultos y un menor de edad”, reportó el comandante de la policía Urabá, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria.