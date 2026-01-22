“Aumento de salario nos golpea como sector gastronómico”: advierten impacto en empleo en Bucaramanga

Bucaramanga

El sector gastronómico de Bucaramanga ve como un “panorama complejo” los recientes cambios en las condiciones laborales, que incluyen el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el incremento en los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Empresarios de este gremio se han pronunciado advirtiendo sobre los riesgos que, según ellos, estas nuevas normas traerán para la productividad de negocios.

Maira Celis, representante de Lechona Don Lucho, una empresa tradicional en Santander, aseguró en Caracol Radio que estas medidas están generando un fuerte impacto en las pequeñas y medianas empresas del gremio.

“Para nosotros es un impacto muy duro para todo el sector gastronómico y el sector de hotelería”, afirmó Celis, al explicar que, además del aumento salarial, la reducción de las horas laborales ha elevado considerablemente los costos operativos. Según detalló, a partir de las siete de la noche las horas ya se consideran nocturnas, lo que representa un gasto adicional en la nómina. “Tenemos dos horas adicionales en las noches, entonces es más costoso”, señaló.

La empresaria también advirtió que el incremento en los pagos por dominicales y festivos ha agravado aún más la situación, afectando especialmente a los negocios que operan de manera formal. “A las pequeñas y medianas empresas nos da aún más duro y más con el tema de la informalidad, porque los que estamos formales y tenemos que pagar todo esto no estamos siendo competitivos con los informales”, sostuvo Maira Celis.

Frente al riesgo de una posible reducción de personal, Celis explicó que en Lechona Don Lucho se están implementando estrategias para mitigar el impacto sin afectar el empleo. “Estamos tratando de sacarlos unas horas antes para que el tema de las horas nocturnas no nos afecte tanto al momento de pagar la nómina”, indicó. Reconoció que la rentabilidad se ha visto comprometida.

“Lo que hemos tratado de hacer a través de todos los años es garantizarles a nuestros trabajadores su estabilidad. Nos ha tocado disminuir un poco la rentabilidad, pero estamos haciendo todo lo posible para no despedir empleados”, afirmó la representante de Lechona Don Lucho. Sin embargo, advirtió que el golpe económico es fuerte y pone en duda los planes de expansión previstos para este año. “Tenemos muchos planes de crecimiento, pero con una rentabilidad tan baja uno se pone a pensar cómo vamos a seguir creciendo; a veces no es rentable para nosotros”, concluyó.

La empresaria agregó que esta es la preocupación creciente de todo el sector gastronómico, gremio que pide un análisis más profundo del impacto real de estas medidas laborales, en la sostenibilidad de las empresas formales y en la generación de empleo.