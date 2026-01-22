Bucaramanga

Arancel del 30% de Ecuador golpea principal mercado de confección y calzado de Santander: gremio

Los gremios advierten que la medida afecta directamente las exportaciones regionales de confección y calzado.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

Los gremios de confección y calzado de Santander advirtieron que la decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos pone en riesgo el mercado y amenaza la estabilidad de miles de empleos en el departamento.

El gobierno de Ecuador aplicará, desde el 1 de febrero, un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida anunciada por el presidente Daniel Noboa bajo el argumento de seguridad fronteriza.

El pronunciamiento fue hecho por la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones (Acca), capítulo Santander, y la Federación de Empresarios del Calzado de Santander (Fedecalzado).

Señalaron que Ecuador concentra una parte clave de las exportaciones regionales de prendas de vestir y calzado, especialmente de pequeñas y medianas empresas.

“Para Santander, Ecuador es hoy nuestro principal mercado en confección y calzado. Por eso solicitamos al Gobierno Nacional actuar de manera inmediata y abrir canales de diálogo que protejan el empleo y la industria regional”, afirmó Franky Guevara Campos, presidente de Acca capítulo Santander, en representación de los gremios.

Llamado al Gobierno Nacional

Acca y Fedecalzado pidieron al Gobierno colombiano explorar salidas diplomáticas para amortiguar el impacto del arancel en la industria regional.

Para los empresarios, una demora en esa gestión podría complicar aún más la situación de un sector que ya trabaja con márgenes reducidos y enfrenta una competencia creciente.

