Arancel del 30% de Ecuador golpea principal mercado de confección y calzado de Santander: gremio

Bucaramanga

Los gremios de confección y calzado de Santander advirtieron que la decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos pone en riesgo el mercado y amenaza la estabilidad de miles de empleos en el departamento.

El gobierno de Ecuador aplicará, desde el 1 de febrero, un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida anunciada por el presidente Daniel Noboa bajo el argumento de seguridad fronteriza.

Contexto: Ecuador impone a Colombia arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

El pronunciamiento fue hecho por la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones (Acca), capítulo Santander, y la Federación de Empresarios del Calzado de Santander (Fedecalzado).

Señalaron que Ecuador concentra una parte clave de las exportaciones regionales de prendas de vestir y calzado, especialmente de pequeñas y medianas empresas.

Lea también: MinMinas suspende la exportación de electricidad hacia Ecuador en medio de ‘guerra’ comercial

“Para Santander, Ecuador es hoy nuestro principal mercado en confección y calzado. Por eso solicitamos al Gobierno Nacional actuar de manera inmediata y abrir canales de diálogo que protejan el empleo y la industria regional”, afirmó Franky Guevara Campos, presidente de Acca capítulo Santander, en representación de los gremios.

Llamado al Gobierno Nacional

Acca y Fedecalzado pidieron al Gobierno colombiano explorar salidas diplomáticas para amortiguar el impacto del arancel en la industria regional.

Le puede interesar: Gobierno colombiano aplicará un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de Ecuador

Para los empresarios, una demora en esa gestión podría complicar aún más la situación de un sector que ya trabaja con márgenes reducidos y enfrenta una competencia creciente.