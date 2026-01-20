“Nunca llegan por nosotros”: el testimonio de jóvenes santandereanos detenidos en Estados Unidos

Bucaramanga

En una celda del estado de Luisiana, estado del sureste de Estados Unidos, Julián Carvajal cuenta los días como quien marca el paso del tiempo en una espera interminable. Es colombiano, santandereano, y desde hace casi tres meses permanece detenido en un centro de reclusión migratoria sin que se concrete su regreso al país. Su historia, marcada por “promesas incumplidas y vuelos que nunca llegan”, hoy es también la historia de su madre, Juliet Álvarez, quien desde Santander clama por ayuda a las autoridades colombianas.

“Mi nombre es Julián Carvajal, soy colombiano, de Santander, aproximadamente llevo tres meses en este proceso esperando el retorno a mi país”, relata el joven en su testimonio a Caracol Radio.

Explica que no es el único: “Estamos más o menos como unos 150 colombianos en esta situación esperando ya el momento para retornar a nuestro país, algunos llevan tres, cuatro meses, y hasta casi cinco meses en este proceso”.

La esperanza del regreso ha sido alimentada y destruida varias veces, comenta Julián, quien recuerda con precisión el 8 de enero, cuando creyó que por fin volvería a casa. “Nos organizaron, 27 colombianos nos llevaron para el aeropuerto de Alexandria, esperamos aproximadamente tres, cuatro horas y nos dijeron que nos tenían que regresar al centro de detención porque nuestro país no envió el avión por nosotros”, contó.

Días después, la escena se repitió con otros grupos. “También sacaron a otro grupo de colombianos ya listos para enviarlos al aeropuerto y al fin les dijeron que no, también cancelado porque el avión no llegó por ellos”.

Mientras tanto, Julián Carvajal relata que las condiciones de reclusión se deterioran. “El aire en estas celdas no es bueno, la gente se está enfermando, se encuentran con tos, con gripa, la comida no es muy buena tampoco”, afirma el joven, quien reconoce que el impacto no es solo físico. “La parte psicológica también ya está afectando mucho”, agrega, al referirse a los padres de familia detenidos que viven con la angustia de no poder responder por el sustento de sus hogares.

“¿Qué nos espera?”: incertidumbre por traslados de centros de detención

La incertidumbre crece con los traslados. “Sacaron a dos colombianos más de aquí de la celda donde yo estoy, que ya están listos también para enviarlos a Colombia y a la final… fueron trasladados a otros centros de detención, no sabemos aún si aquí en Luisiana o en otro estado y es preocupante porque entonces ¿qué nos espera?”, se pregunta Julián.

Su mensaje final es un llamado directo: “Le hago un llamado al gobierno que por favor puedan venir por nosotros, ya llevamos mucho tiempo aquí esperando el retorno a nuestro país y necesitamos de ustedes, la verdad que vengan por nosotros”.

Familiares piden atención de las autoridades en Colombia

A miles de kilómetros, en Santander, su madre vive la misma angustia. “Mi hijo en este momento se encuentra detenido hace tres meses, tuvo una corte, firmó su orden de deportación desde el 8 de diciembre… le han manifestado los agentes en diferentes ocasiones que ya se encuentra listo para su retorno al país, pero finalmente esto nunca sucede”, denuncia Juliet Álvarez.

La mujer asegura que la situación no afecta solo a su hijo. “Hay más de 300 muchachos detenidos en este estado de Luisiana y en las mismas condiciones”, afirma. Según su relato, las respuestas que han recibido como familiares apuntan a un problema administrativo en Colombia. “La única respuesta que se ha recibido es que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para que la Fuerza Aérea vaya a recogerlos… lo que quiere decir es que es Colombia quien no ha enviado estos recursos para que nuestros hijos puedan regresar”.

Juliet también denuncia las condiciones de los centros de detención. “Hay malas condiciones, mala alimentación, están enfermos, no hay ninguna asistencia médica, lo único que reciben es un par de analgésicos al día”, asegura. Para ella, el encierro es injusto: “Están de manera injusta encerrados como criminales sin haber tenido ningún récord criminal, solo por ser inmigrantes en búsqueda de una mejor vida para sus familias”.

Escuche aquí el testimonio completo de Juliet Álvarez:

La escena que más la golpea a estas familias se repite en cada intento fallido de deportación. “Los han sacado encadenados hasta el aeropuerto porque les dicen que ya vienen los aviones a recogerlos, pero el avión de Colombia nunca llega”, relata. Por eso, su llamado es directo al Gobierno nacional. “Como padres les pedimos al gobierno colombiano, al presidente Gustavo Petro, que por favor nos ayuden enviando los aviones que corresponden para que nuestros hijos puedan regresar a su país”.

Entre una celda en Estados Unidos y una casa en Santander, la historia de Julián Carvajal se une a la de cientos de jóvenes de la región y sus familias, quienes también han hecho un llamado en los últimos días pidiendo que se reactiven los vuelos de regreso a su país, de regreso a su hogar. Hasta el momento el gobierno nacional no se ha pronunciado.