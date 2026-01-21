Retiran alimento infantil del mercado por alerta de contaminación: Invima aclaró si llegó a Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió este 19 de enero de 2026 un comunicado en referencia a la fórmula en polvo para bebés Nan Alfamino, la cual fue retirada en varios países al detectarse hallazgos de contaminación.

La marca Nestlé informó desde comienzos de enero sobre un retiro global del producto, que había sido comercializado en países como Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia y Suecia, entre otros.

Lea también: Reconocido medicamento para hipertensos fue retirado del mercado por contaminación: esto se sabe

Según el informe de la compañía, el producto fue contaminado por la toxina cereulida, la cual puede producir malestares como náuseas y vómitos al ingresar al organismo.

¿El alimento contaminado se comercializó en Colombia?

Frente al retiro global de lotes seleccionados del alimento Nan Alfamino por contaminación, el Invima se pronunció y aclaró si alguno de estos llegó a ser vendido en Colombia de acuerdo con el registro de importaciones.

En ese sentido, la entidad informó a la opinión pública que el producto en presentación comercial de 400 g (lote 52660017Y2), “notificado con alerta internacional por las plataformas de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea - RASFF, no ha sido comercializado ni distribuido en Colombia ”.

El Invima ratificó que no se requirió en Colombia el retiro voluntario del producto del mercado por parte de Nestlé de Colombia S.A., encargada de la importación del mismo.

La empresa declaró, además, que hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de reporte o denuncia por parte de los consumidores de este producto en el país.

Sin embargo, la recomendación por parte de las autoridades es no adquirir este producto por vías diferentes a las legales o detener de inmediato su uso en caso de haberlo consumido, verificando siempre el número de lote.

¿Qué es la toxina cereulida y cómo afecta al organismo?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la toxina cereulida hallada en el alimento Nan Alfamino es producida por la bacteria Bacillus cereus y está fuertemente asociada con brotes de envenenamiento por alimentos.

El instituto explica que la toxina no se desactiva durante el procesamiento de alimentos, lo cual ha despertado constantes preocupaciones para la salud pública y la industria de los alimentos.

La comida contaminada con la toxina cereulida tiene el potencial de producir síntomas como náuseas, vómito y desaliento. Casos de intoxicación severa pueden llevar a la falla de diferentes órganos como el hígado, los intestinos y el páncreas.



