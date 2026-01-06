Cepillos de dientes convencionales ya no requieren registro del Invima para su comercialización

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos informó que los cepillos de dientes convencionales y de uso diario, tanto manuales como eléctricos, ya no requieren registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia.

La decisión se tomó a partir del concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora, consignado en el acta No. 13, en la que se evaluó la clasificación sanitaria de los diferentes tipos de cepillos dentales que se venden en el país.

Según explicó el Invima, los cepillos dentales manuales y eléctricos utilizados para la limpieza de dientes, encías y lengua, cuya finalidad es eliminar restos de comida y placa bacteriana para prevenir caries y enfermedades de las encías, no son considerados dispositivos médicos, de acuerdo con la normatividad vigente y la referenciación internacional.

Por esta razón, estos productos no requieren registro sanitario ni requisitos adicionales para su fabricación o importación en Colombia.

¿Para cepillos ultrasónicos o con radiofrecuencia aplica?

El Invima aclaró que la decisión no aplica para los cepillos dentales ultrasónicos o con radiofrecuencia. En estos casos, la entidad determinó que sí son considerados dispositivos médicos, debido a que su funcionamiento está orientado a la remoción de placa bacteriana y cálculos subgingivales o supragingivales.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, este tipo de cepillos puede resultar abrasivo para el esmalte dental y los tejidos blandos, y su uso está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Por ello, deben contar con registro sanitario y cumplir con los requisitos exigidos para su fabricación o importación, además de estar sujetos a vigilancia y control por parte del Invima.

Finalmente, la entidad reiteró que la regulación de tecnologías de higiene oral se basa en criterios de seguridad sanitaria, uso previsto y nivel de riesgo, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar la calidad de los productos disponibles en el mercado colombiano.