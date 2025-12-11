Reconocido medicamento para hipertensos fue retirado del mercado por contaminación: Esto se sabe. Crédito: Getty Images

Miles de botellas de un medicamento que se utiliza habitualmente bajo receta médica para tratar la presión alta, fueron retirados debido a una posible contaminación con otra droga.

Le podría interesar: OMS recomienda uso de medicamentos para diabetes en pacientes con obesidad

Así lo informaron medios estadounidenses, como The Independent, que reporta más de 11 mil botellas de la medicina denominada Ziac , retiradas en diciembre de 2025. Según informó la FDA, se registró la presencia de ezemitiba, utilizada para el tratamiento del colesterol alto.

El producto es elaborado por Glenmark Pharmaceuticals Inc. como reseña USA Today. Esta compañía tiene su sede principal en Elmwood Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y su cabecera de producción en la India.

¿Por qué fue retirado el medicamento para la presión arterial?

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), deviene de las pruebas llevadas a cabo por la farmacéutica, las cuales arrojaron como resultado la “contaminación cruzada” con la ezemitiba que también producen.

La presencia de la droga para el colesterol y el posterior informe a la FDA requirió el retiro voluntario del popular medicamento. Según la entidad, el retiro fue catalogado con un nivel de riesgo “Clase III”, que describe como bajas las probabilidades de consecuencias para la salud por el uso o la exposición al producto no autorizado.

¿Cuáles fueron los lotes retirados del medicamento Ziac?

De acuerdo con The Independent, la contaminación se presentó en las píldoras correspondientes a las dosis de 2,5 y 6,25 mg, con las siguientes referencias:

30 unidades NDC-68462-878-30.

100 unidades NDC-68462-878-01.

500 unidades NDC-68462-878-05.

La FDA informó que los envases tienen fechas de vencimiento entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

¿Para qué sirve el medicamento Ziac?

De acuerdo con WebMD, Ziac posee un mecanismo de acción dual para aliviar la presión arterial alta al tener dos componentes activos: el bisoprolol y la hidroclorotiazida.

Lea también: Estados Unidos prohíbe un colorante rojo que causaría cáncer y que es utilizado en alimentos

El primero, bisoprolol, actúa sobre los receptores beta-1 del corazón, disminuyendo la frecuencia cardiaca y aliviando su carga de trabajo. Por su parte, la hidroclorotiazida tiene efecto diurético, eliminado el exceso de agua y sal en el cuerpo y relajando los vasos sanguíneos.

Hasta el momento, la FDA aún no expresó ningún tipo de recomendación para los pacientes que hayan utilizado el producto.