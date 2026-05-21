Cuestionan presuntas maniobras para reducir impacto del etiquetado frontal

Salud

Organizaciones sociales, expertos en salud pública y académicos denunciaron sobre presuntas prácticas utilizadas por algunas industrias para disminuir el impacto del etiquetado frontal de advertencia, mecanismo implementado para alertar a los consumidores sobre productos con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas y otros componentes asociados a enfermedades crónicas.

El pronunciamiento, respaldado por organizaciones como FIAN Colombia, Red PaPaz, Dejusticia y Educar Consumidores, además de investigadores y docentes de universidades como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle y Los Andes, respalda la propuesta del Ministerio de Salud de actualizar la regulación e incluir una advertencia específica para productos ultraprocesados.

Sin embargo, el documento también expone lo que califican como vacíos normativos y presuntas estrategias que estarían debilitando el alcance de la medida sanitaria.

Según el pronunciamiento, la discusión sobre el etiquetado frontal ya no se limita únicamente al exceso de azúcar, sodio o grasas. Ahora también se centra en los riesgos asociados al ultraprocesamiento de alimentos y bebidas, fenómeno que —advierten— estaría relacionado con el aumento de enfermedades crónicas, una de las principales causas de mortalidad en Colombia.

Cuestionan uso de códigos QR y reducción de empaques para evitar el etiquetado regulatorio

Entre las principales alertas expuestas en el pronunciamiento, las organizaciones advierten que algunos fabricantes estarían disminuyendo deliberadamente el tamaño de los empaques para evitar la presencia visible de los sellos frontales de advertencia.

En otros casos, aseguran que la información fue trasladada a códigos QR o páginas web, obligando a los consumidores a depender de celulares, internet y herramientas digitales para conocer la composición de los productos que consumen.

“El condicionamiento de tener que recurrir a códigos QR o a las páginas web, además de no garantizar el acceso real a la información del etiquetado, constituye una barrera inaceptable para el ejercicio de los derechos”, explicaron las organizaciones.

Para las organizaciones firmantes del documento de denuncia, este tipo de mecanismos rompe el principio de acceso inmediato y visible a la información alimentaria. Además, advierten que profundiza desigualdades territoriales y socioeconómicas en poblaciones con dificultades de conectividad o acceso tecnológico.

“La información sobre lo que comemos no puede depender de infraestructuras digitales ni de la capacidad individual para superar obstáculos tecnológicos: debe estar disponible de forma directa y sin intermediaciones para todos”, agregan en el pronunciamiento.

El documento también sostienen que las advertencias nutricionales no pueden convertirse en información escondida detrás de herramientas digitales, especialmente en un país donde no toda la población tiene acceso permanente a internet, dispositivos móviles o energía eléctrica.

Alertan por reformulación de productos y riesgos para la salud pública

Otro de los puntos expuestos en el documento tiene que ver con la creciente reformulación de productos para evitar los sellos actuales de advertencia.

Según indicaron, algunas industrias estarían incrementando el uso de aditivos cosméticos e ingredientes ultraprocesados que mantienen el sabor, color, textura y alta palatabilidad de los productos, aun cuando ciertos nutrientes críticos son reducidos.

También alertaron sobre el uso de saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes y potenciadores de sabor, entre otros aditivos que, según las organizaciones, buscan mantener el atractivo de los productos para incentivar su consumo frecuente.

Las organizaciones advierten que estas prácticas podrían mantener e incrementar riesgos asociados al desarrollo de enfermedades crónicas, obesidad y otras afectaciones de salud pública. Incluso, el pronunciamiento cita investigaciones internacionales que han empezado a relacionar el consumo frecuente de ultraprocesados con comportamientos adictivos.

“Es una reformulación sin objetivos de salud pública, donde la industria demuestra que sus intereses comerciales están por encima del bien común”, afirmaron las organizaciones y expertos firmantes.

Respaldan nuevo sello para productos ultraprocesados

En medio de este debate, los firmantes respaldaron la propuesta del Ministerio de Salud de incorporar un sello específico con la palabra “ULTRAPROCESADO” acompañado de un símbolo gráfico de advertencia.

El documento también destaca la propuesta de implementar microsellos para empaques pequeños y unificar el reglamento técnico del etiquetado frontal, medidas que —según sostienen— permitirían frenar nuevas formas de evasión y fortalecer la información que reciben los consumidores al momento de comprar alimentos y bebidas.

Para los firmantes, el debate ya no se limita a advertir excesos de azúcar, sodio o grasas, sino a evidenciar los riesgos asociados al ultraprocesamiento y las nuevas formas en que —aseguran— algunas industrias estarían reduciendo el impacto de las advertencias sanitarias.