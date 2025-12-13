Popular alimento para mascotas fue retirado del mercado: hay preocupante advertencia

La compañía Fromm Family Foods anunció recientemente el retiro voluntario de un lote completo de su producto Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe. Dicha decisión se debe a la detección de una posible contaminación con un material plástico de procedencia desconocida.

Aunque el retiro del producto corresponde a cerca de 300 cajas, hasta el momento, de este alimento congelado, la compañía está ejecutando la acción voluntariamente, tras informar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA.

De igual manera, la institución destacó que hasta la fecha no se tiene reporte de animales afectados por este producto. Según se dio a conocer, la compañía ha implementado acciones inmediatas para corregir el inconveniente.

¿Qué síntomas pueden tener los perros que consuman el alimento contaminado?

De acuerdo con la FDA, cualquier perro independientemente del tamaño o la raza podría verse afectado al consumir este producto. Entre los síntomas a los que se recomienda ponerle atención se encuentran los siguientes:

Vómitos

Pérdida del apetito

Letargo, somnolencia o falta de energía inusual)

Malestar o dolor estomacal

La agencia estadounidense destacó que el consumo de plástico en cantidades considerable podría generar mayores riesgos en los perros. En estos casos, las afecciones podrían ser más graves, incluyendo problemas gastrointestinales o, en casos graves, obstrucciones que requieren atención veterinaria urgente.

¿Cómo identificar el alimento para perros contaminado?

La FDA pidió a los usuarios que hayan adquirido el producto Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe detener inmediatamente el uso, en el caso de corresponder con las especificaciones del lote que está siendo retirado.

El alimento viene en presentación tipo salchicha, de 16 onzas y se distribuyó en algunas tiendas regionales de varios estados de Estados Unidos y Canadá.

Así las cosas, el producto retirado es el identificado con el código UPC 072705135004 y que tiene fecha de caducidad del 25 de diciembre de 2026.