Contrabando en aumento: expertos alertan sobre su impacto económico, fiscal y social en el país

El contrabando ya no es solo comercio ilegal: hoy opera como una red criminal que golpea la economía, la salud pública y a miles de comerciantes en Colombia. | Foto: Caracol Radio.

El crecimiento del contrabando en los últimos años y su impacto en los diferentes sectores de la sociedad colombiana fue el eje del videopodcast ‘Contrabando: El costo invisible’, de Caracol Radio. Desde allí, cinco expertos de distintas orillas advirtieron que este fenómeno ha pasado de ser un problema comercial, para convertirse en una estructura criminal transnacional.

Para ellos, la expansión de redes ilegales, el débil control fronterizo y las cargas fiscales desproporcionadas han impulsado un mercado ilícito que hoy afecta la economía, la salud pública y los ingresos de miles de comerciantes en el país.

Según David Jaramillo, subdirector de Gobierno y Región de la Federación Nacional de Departamentos, “tres de cada diez cigarrillos son de contrabando”, lo que reduce los recursos de los departamentos y agrava un problema regional que, en países como Ecuador, “ya supera el 86 % de ilegalidad”. A esto se suma el impacto en los pequeños negocios: como explicó Cristian Stapper, vicepresidente de Litigio de Fenalco, “los tenderos se han visto afectados de forma determinante” debido al ingreso de productos de baja calidad que llegan ocultos en importaciones y se venden a precios que hacen imposible competir.

En zonas como el Valle del Cauca, el fenómeno adquiere un carácter aún más crítico. “Los tenderos no pueden vender legalmente porque las bandas controlan el mercado”, afirmó María Victoria Machado, directora de Hacienda del departamento, señalando que el licor y el tabaco ilegales representan un riesgo directo para la salud pública. Desde una perspectiva institucional, Carlos Augusto Chacón director del Instituto de Ciencias Políticas, advirtió que “el Estado crea mercados ilegales cuando sube impuestos y no fortalece el control aduanero, mientras que la falta de capacidad operativa facilita la entrada de contrabando desde China por Panamá”.

Así las cosas, queda un llamado por una respuesta integral: fortalecer el control en fronteras, equilibrar la carga fiscal, ampliar el uso de tecnología para rastrear mercancías y aumentar el personal de investigación, pues la Fiscalía cuenta con menos de 700 funcionarios para estos delitos. También por más campañas ciudadanas que desincentiven la compra de productos ilegales para reducir el impacto económico y social del contrabando en el país.

Vea a continuación el capítulo completo: