¿Qué congreso necesita Colombia?

A partir de este martes empezamos la alianza Hora20-El País en elecciones, un espacio en el que cada semana estaremos analizando los temas relevantes de la contienda política. Hoy empezaremos hablando sobre qué congreso necesita el país, cuando estamos a 47 días de elegir un nuevo legislativo y votar en las consultas interpartidistas. Durante toda esta primera fase, que irá hasta el 8 de marzo, tendremos debates con analistas, candidatos, análisis, opinión, entrevistas, una mirada a la financiación de la política, al rol de los clanes, cómo votar en paz.

Desde la veeduría por parte de la sociedad civil, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, explicó que son 27 organizaciones políticas, de las cuales, la mayoría van en lista abierta, “Eso significa es preguntarnos cómo financiamos las campañas; entonces la lógica electoral es ir a conseguir recursos”. Resaltó que hay diferencias en la manera como se financian las campañas: “el sistema electoral quedó completamente despedazado, son seis en coaliciones y eso parece un “arroz con mango”, como se dice en el Caribe”. Sobre esa fragmentación, dijo que podríamos tener un congreso mucho más desarticulado que el actual, “complejo porque no hay agendas políticas, hoy no sabemos qué representan esos partidos”. Frente al comportamiento del voto en las legislativas, comentó que en Bogotá se siente al presidente como una figura más cercana, “pero cuando se mira el territorio, los candidatos a la presidencia son lejanos, pero el candidato a Cámara es más cercano”.

De otro lado, comentó que se necesita una reforma de carácter electoral, “hoy tenemos partidos débiles, necesitamos poder identificar posturas ideológicas, eso hoy es difícil porque hay flexibilidad de moverse en el espectro ideológico”.

Desde la academia, Yann Basset, Director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, manifestó que es difícil hablar de voto castigo para el Congreso porque hay muchas formas de votar, como listas cerradas o abiertas, “el voto castigo no es tan evidente para las listas cerradas. Los partidos tradicionales no tienen voto castigo porque para ellos cuenta un papel de intermediación entre regiones y Bogotá; eso es distinto a cómo lo ven en Bogotá o las grandes ciudades”. En esa medida, resaltó que los ciudadanos han visto con buenos ojos el rol que asumió el Congreso de ser contrapeso del Gobierno, “la encuesta Invamer demuestra, que el congreso que suele ser impopular subió la popularidad al 35%, que es bastante alto”.

Destacó que el público de partidos como Pacto Histórico o Centro Democrático es urbano, interesado en política, educado que tiene interés en la política y que se siente identificado con los bandos, “pero para la gente en la ruralidad la lógica es del cacique”.

Sobre lo que pueda ocurrir el 8 de marzo, manifestó que el día de consultas será importante sobre la elección presidencial, “pero cada elección tiene su lógica propia y no se pueden extrapolar esos resultados de las legislativas sobre la elección de mayo. Los electorados son diferentes y se vota con una lógica distinta. El Caribe votó en las presidenciales por Petro y en las legislativas por partidos tradicionales. Las dos elecciones funcionan bajo lógicas diferentes”.

Desde el Congreso, Daniel Carvahlo, representante a la Cámara, afirmó que quedó demostrado que el Congreso es importante como contrapoder, “hubo muchas malas idead del Gobierno que se lograron detener; por eso se necesita un buen Congreso”, en esa medida, comentó que se necesita gente que no llegue a inventar o improvisar, donde hay influenciadores que no demuestran capacidad o rigor a la hora de hacer leyes o control político. Resaltó que ve candidaturas muy buenas a nivel regional y nacional, “espero que se elija un congreso que sea contrapoder al Gobierno, independiente del que llegue”.

Sobre el rol que tiene el Legislativo, dijo que el cuento del Gobierno de que hubo un bloqueo institucional es falso, “hubo muchas iniciativas aprobadas y fueron bien recibidas. Sí espero que el próximo presidente respete el Congreso porque en este periodo vimos muchos insultos por parte del Presidente”.

Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, comentó que el reto más grande del nuevo congreso es recuperar la confianza en la institucionalidad, “este ha sido un congreso desacreditado, un expresidente de Senado y otro de Cámara están en la cárcel, hay múltiples escándalos de corrupción. Se debe recuperar la integridad”. Recordó que en muchos casos fue penosa la manera como se adelantaron los debates durante el congreso que está a punto de terminar su periodo, “necesitamos un congreso que pueda auto reformarse. Parte del ejercicio que hay que hacer es sacar una reforma política real”.

De otro lado, contó que este Congreso tuvo una sensación extraña, “acá no hubo bloqueo institucional, muchas leyes se aprobaron, algunas leyes que no eran correctas se negaron, pero el problema fue la incapacidad de diálogo del Gobierno”.

Por último, dijo que no es renovar por renovar, “hay gente nueva que no tiene idea cómo se hace un proyecto de ley o un debate y no se preocupa por aprender; eso hace mucho daño a la institucionalidad y la democracia”.