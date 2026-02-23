“No somos niños de las redes”: candidatas ‘Lalis Smile’ y Paula Moreno debaten sobre futuro Congreso

La desaparición de Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la crisis de seguridad en la ciudad, en especial para las mujeres.

Al respecto, las candidatas a la Cámara por Bogotá, Paula Moreno, cabeza de lista del movimiento de Juan Daniel Oviedo, y Laura Daniela Beltrán, más conocida como ‘Lalis Smile’, de la lista del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de Caracol Radio.

“El año pasado tuvimos 8.700 denuncias a nivel nacional de personas desaparecidas y el 45% son mujeres”, dijo Moreno, y propuso reducir la instalación de “cámaras de velocidad y pasar ese presupuesto a cámaras de reconocimiento facial biométrico”, para identificar a los responsables de los delitos.

Por su parte, “Lalis Smile” señaló directamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán como el “primer respondiente es la Alcaldía”. Y agregó: “Las mujeres no tenemos un acceso real a la justicia. Los casos no pueden meterse todos en el mismo costal”, por lo que propuso que haya formación con enfoque de género para jueces y operadores judiciales.

¿Influencers congresistas?

Paula Moreno aseguró que el próximo cuatrienio el Congreso debería ser “más técnico, más juicioso y más sensato” y cuestionó la baja asistencia de algunos de lso actuales congresistas.

Por otro lado, ‘Lalis Smile’ defendió su trayectoria, apropósito de su trabajo como influencer y los contratos que ha tenido con el gobierno Petro: “No somos los niños de las redes”, dijo.

¿Van a votar las consultas?

Moreno confirmó que votará en La Gran Consulta por Colombia y que lo hará por Juan Daniel Oviedo. Desde el Pacto Histórico, Beltrán señaló que la militancia no participará en esa consulta y que su candidato es Iván Cepeda.