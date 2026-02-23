El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estamos haciendo un trabajo serio y técnico”: directora de la MOE tras cuestionamientos de Petro

En diálogo con 6AM W, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se pronunció tras las críticas del presidente Gustavo Petro al proceso electoral.

Previamente, el mandatario la mencionó en sus redes sociales en donde señaló: “Alejandra fue amiga mía , pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo. Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas Greg, que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio”.

A propósito, Barrios confirmó que le envió una comunicación al presidente de la República dando respuesta a sus preocupaciones sobre la auditoría al software electoral.

“Más que una respuesta directa al presidente de la República, lo que desde la Misión de Observación podemos señalar es que estamos haciendo el trabajo técnico, de manera seria y muy juiciosa”, indicó.

Y a pesar de que el primer mandatario ha puesto en duda las garantías electorales, la directora de la MOE informó que se contrataron dos auditorías.

“Una es contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es con CAPEL, es la primera vez que se contrata esa auditoría en Colombia; y otra que es la primera vez que el CNE va a auditar los sistemas que utiliza la Registraduría“, explicó.

Tras las quejas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, la Registraduría Nacional ratificó que los software de las elecciones cuentan con una auditoría internacional a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) que, según la entidad, “tiene amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina”.

Y explicó que su trabajo es el de “verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad” de los software encargados de:

Los jurados de votación

El preconteo

El escrutinio

La consolidación y la divulgación nacional

La entidad también enfatizó en que este proceso tiene el objetivo de “garantizarla transparencia, la integridad técnica y la confianza” en las elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales.

Igualmente, reveló que este miércoles 25 de febrero se expondrá el código fuente ante los organismos de control, las misiones de observación internacional y los partidos políticos.

“Queremos resaltar, como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, dijo el registrador nacional Hernán Penagos.

Finalmente, recordó que CAPEL “es una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales”.

“Aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso. IIDH/CAPEL es el programa especializado creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales”, agregó.