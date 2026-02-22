“La MOE se fundó para descubrir el fraude, no para taparlo”, presidente Petro a Alejandra Barrios

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter) a las críticas que la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha hecho a sus denuncias sobre supuesto fraude en las elecciones, y aclaró que en el pasado “fue su amiga”.

En la madrugada de este domingo, 22 de febrero, el jefe de Estado escribió que “Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude, no para taparlo”.

El vehemente pronunciamiento se dio tras la entrevista que Barrios concedió al periódico El Tiempo, en la que se pronunció sobre las denuncias de fraude electoral que ha hecho el jefe de Estado.

“Cuando se generan narrativas de fraude electoral, lo que se termina generando y sembrando en los ciudadanos es la semilla de la preocupación frente a la legitimidad de los resultados electorales”, señaló Barrios.

Sin embargo, el pronunciamiento del jefe de Estado fue más allá.

“Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas and Greg, que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio, y la respuesta es silencio”, señaló.