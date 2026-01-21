Hay 200 mil personas más postuladas para ser jurados de votación: Hernán Penagos 

En diálogo con Hora20 y El País América en Colombia, el registrador general Hernán Penagos manifestó que en la revisión de las 28 millones de firmas presentadas por los grupos significativos de ciudadanos, fueron certificados 15 agrupaciones y seis descertificados, de los cuales, dos incurrieron en faltas como duplicados de firmas, que será denunciado ante las autoridades.

Lea también: EL PAÍS y Hora 20 unen fuerzas para la cobertura electoral 2026

El registrador explicó que se recibieron 2,4 millones de postulaciones para ser jurado de votación por parte de empresas, entidades públicas y universidades, esa cifra representa un aumento de 200 mil personas, con lo cual, se tendrá un universo más grande para la selección de los 800 mil jurados de votación que se llevará a cabo entre el 21 y 23 de enero en todo el país, un proceso que será vigilado por los órganos de control. Después del sorteo se espera que la inducción empiece el 9 de febrero.

Le puede interesar: Consultas, encuestas y las fichas clave de la elección 2026

Por último, el registrador hizo un balance de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, “presentamos lo que queda del calendario, el plan de trabajo y las organizaciones políticas manifestaron circunstancias como las garantías de seguridad para candidatos, hay inquietud sobre el tema, reclaman más seguridad a la UNP y se realizaron las apreciaciones”. También señaló que se habló de las garantías de seguridad para ejercer el voto en regiones como Catatumbo, nordeste antioqueño, Guaviare, Cauca, Caquetá y Nariño.