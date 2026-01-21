“Lo que están buscando es más votos”: Lidio García sobre decreto que elimina prima a congresistas

Julián López, presidente de la Cámara y Lidio García, presidente del Senado, hablaron en los micrófonos de 6AM W sobre el decreto que elimina la prima de servicios y reduce el salario de los congresistas.

López inició felicitando al Gobierno Nacional por quitarle esa prima a los congresistas y asegurando que ese era uno de sus propósitos en el Congreso, “ayudar a que ese Congreso se renueve y se refresque y, además, se transforme. Y uno de esos pilares es también conectarse con dignidad y con verdad con la ciudadanía y, por supuesto, la reducción del salario en este país tan desigual, pues es justa”.

López ya no aspirará al Congreso

Asimismo, detalló que esta medida no lo afecta debido a que no va a repetir su aspiración al Congreso de la República y seguirá recibiendo el millonario sueldo de congresista hasta que termine su periodo.

“Yo no voy a aspirar porque Dilian Francisca Toro y el Partido de La U me negaron el aval (...) voy a colocar en mi nombre a la Gobernación del Valle, pero sí me alegra mucho, de todo corazón, que podamos acercarnos al pueblo para sentir de verdad esas transformaciones que tenemos que hacer en Colombia”, afirmó.

López quiso destacar que esto implica una reforma mucho más de fondo, pues según dijo, no solamente es quitar una prima porque sí, sino reformar toda la estructura salarial del Estado para poder colocar reglas claras.

García cuestionó la posición y tiempos de Petro

Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García, fue enfático al mencionar que “uno tiene que ser coherente con las cosas. Uno no puede estar criticando lo que hoy no lo afecta, pero que sí disfrutaste muchos años de ellos”.

Y agregó: “El presidente Petro recibió, durante todo el tiempo que estuvo en el Congreso de la República, la prima de servicios y jamás se expresó sobre ello, o sea, la cobró sin ningún problema, nunca dijo nada mientras hacía parte del Congreso, de ese Congreso que hoy cuestiona y que critica y dice que no deben ganar”.

Asimismo, señaló que las cosas deben hacerse en los tiempos que deben ser, “no en el populismo, en el momento que estamos a portas de unas elecciones de Congreso y de presidencia de la República”.

“Lo que están buscando es más votos, más adeptos y más nada, porque eso es lo que están haciendo”, dijo.

