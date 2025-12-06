Partido de la U dejó sin aval al Presidente de la Cámara, Julián López: se lanzará a la Gobernación

Antes de cumplirse las 48 horas que tenía el Partido de la U para decidir si darle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para lanzarse nuevamente a esta corporación, ya se conoció la decisión.

El congresista informó a través de sus redes sociales que el partido le negó el aval.

"Esta es una represalia ejecutada por Dilian Francisca Toro, cobrando mi respaldo a Gustavo Petro , mi defensa de los vallecaucanos frente a su mal gobierno de 10 años, y el anuncio de mi movimiento político La Nueva U“, aseguró López.

De acuerdo con el parlamentario, es la primera vez en la historia de la política colombiana que un partido niega el respaldo a un presidente de la Cámara.

Cómo ya había anunciado en reiteradas ocasiones el congresista, si el partido le negaba el aval para llegar nuevamente a la Cámara, se lanzaría a la Gobernación del Valle del Cauca.

“Hoy, Dilian nos cierra las puertas del Congreso. Pero los vallecaucanos nos abrirán el camino hacia la Gobernación del Valle”, confirmó López.

Vale recordar que esta disputa entre el congresista y las directivas del Partido de la U datan desde hace dos meses cuando López anunció por sus redes sociales que iba a crear un nuevo movimiento político que se llamaría ‘La nueva U’.

Esto provocó que el partido lo suspendiera por tres meses con pérdida de militancia y ahora le negaron el aval.