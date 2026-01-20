“Un castigo político”: Lidio García cuestiona recorte al salario de los congresistas

La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas, que representa una reducción en su salario de $16’914.514 ha generado múltiples reacciones.

La más llamativa es la durísima crítica del presidente del Senado, el liberal Lidio García, quien cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro.

El jefe del poder Legislativo calificó la medida como un mensaje contra la independencia del Congreso, e incluso llegó a referirse al decreto como un “castigo político”.

“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, dijo.

No obstante, sí confirmó que acatarán el decreto, pero que no tiene nada que ver con una política de austeridad.

“Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, señaló García.

Y finalizó con el siguiente mensaje: “Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.

Con la eliminación de la prima de servicios se reducirá en $16 millones los $51 millones que devengan mensualmente.