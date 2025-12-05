“Si Dilian no me avala para el Congreso, los vallecaucanos me llevan a la gobernación”: Julián López

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de sus aspiraciones políticas de cara al próximo año, pues dentro de sus planes, se encontraría llegar al Congreso de la República, o en dado caso, a la gobernación del Valle del Cauca.

Respecto a esto, se comentó que el partido de la U, luego de una decisión tomada por la justicia, tendrá que decidir en las próximas 48 horas si le entrega o no el aval a López para optar por un puesto en el congreso a partir del próximo 2026. Frente a esto, el presidente de la Cámara comentó que con base en la decisión que se tome, se confirmará (o no) la persecución política que ha venido denunciando hace algunos meses, especialmente, por parte de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Lea también: “Aquí lo que quieren hacer es asesinar a Julián López políticamente”: presidente de la Cámara

Aval del partido de la U

Además, López añadió que si se da el caso de que el partido de la U le niegue el aval, sería la primera vez que un partido político vete a un congresista. Según esto, el presidente de la Cámara comentó que tal escenario sería un “asesinato democrático”, pues se estaría impidiendo el desarrollo del ejercicio político.

Por otro lado, López también estableció que el partido de la U ha tomado el Comité de Ética como “un caballito de batalla” para tomar decisiones públicas, refiriéndose a que en diferentes ocasiones, han usado este mismo medio para abrir investigaciones contra el representante, quien aseguró que se ganó el derecho a ser avalado, luego de obtener más de 53.000 votos.

Le podría interesar: Con “La Nueva U” Julián López buscará continuar en el congreso o llegar a la gobernación del Valle

Segunda votación más alta en el Valle

Con relación a dicha votación, también comentó que fue la segunda votación más alta del departamento del Valle, y gracias a esto, si el partido de la U le cerraba las puertas para aspirar al Congreso, los vallecaucanos le “abrirán las puertas de su corazón” para aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca.

‘La Nueva U’

En cuanto a la creación del movimiento político llamado ‘La Nueva U’, el presidente de la Cámara aseguró que tiene como objetivo rescatar el partido de las “garras siniestras”. Esto también refiriéndose a que al interior de la agrupación política, hay tendencias divididas, con algunas personas que están a favor de su aval, y otras cuantas que se encuentran en contra.

Respecto al nuevo movimiento, López afirmó que la investigación sobre su creación se encuentra a cargo de Álvaro Prada, sobre quien afirmó que espera que actúe en derecho y “no se invente leguleyadas”. Además, también completó con que al igual que su movimiento, Dilian Francisca también creó ‘Nueva Generación, y asimismo, hay una gran cantidad de creaciones al interior de los partidos políticos.

Otras noticias: Hay que hacer recortes justos y llegar a territorios poco visitados: Julián David López