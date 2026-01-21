“Iván Mordisco” habría enviado $800 millones al frente 18 para reforzar la retoma de Ituango

Ituango- Antioquia

En los últimos días, el frente 18 de las disidencias al mando de alias “Ramiro”, quien se voló de un operativo de la vereda San Luis de Ituango a finales de diciembre del 2025, ha venido realizando movimientos estratégicos con el fin de ocupar espacios hoy controlados por el Clan del Golfo, lo que tiene en alerta y con bastante temor a la comunidad civil ante posibles confrontaciones por el control de estos territorios antes vigilados por esa guerrilla, pero hoy ocupados por el Ejército Gaitanista de Colombia.

Un ejemplo de estos movimientos es que este martes la comunidad de los barrios El Carmelo y Los Katíos de la cabecera municipal encontraron grafitis pintados en las paredes de varias casas. Se lee “ FARC-EP frente 18 presente ”. El área urbana desde hace varios años ha sido controlada por el Clan del Golfo de manera presencial. Lo que se analiza desde el pueblo es que están tratando de enviar el mensaje de que quieren tomarse la cabecera municipal.

“Aparecieron los grafitis, estamos investigando, dimos cuenta de ello. Hizo presencia la fuerza pública y estamos verificando exactamente cuál es este tipo de situación, si fueron otras personas, porque muchas veces son personas que utilizan este tipo de medios para generar temor”, le dijo a Caracol Radio el coronel Farley Puerto, comandante encargado de la policía Antioquia.

Caracol Radio también ha conocido que esos movimientos se han intentado hacer en el corregimiento de La Granja, donde también intentan ingresar para retomar el control, ya que en la zona el Clan del Golfo es el que ha venido generando las intimidaciones allí. La pregunta de muchos habitantes es: ¿con qué guerrilleros, si el frente 18 está diezmado?

La respuesta fue entregada por fuentes extraoficiales que han sido consultadas por este medio de comunicación, las cuales han indicado bajo la reserva de la identidad que ese grupo guerrillero en los últimos meses ha recibido apoyo en combatientes enviados desde el departamento del Cauca por “Iván Mordisco”, máximo cabecilla de las disidencias en gran parte del país, y que adhirió al frente 18 ante la disputa con el frente 36 de alias Calarcá”.

Caracol Radio conoció que el grupo de apoyo que llegó a Ituango para reforzar a “Ramiro”, al parecer, vino con 800 millones de pesos para la manutención del grupo. Es decir, compra de armas e ingreso de más personal con el que, en vez de disminuir, parece que sigue en aumento el número de combatientes. Esto tiene bastante temerosa a la población rural.

Otros apoyos frustrados la frente 18

Caracol Radio también obtuvo información cual relaciona la reciente entrega de 11 guerrilleros del frente 34 de las disidencias que delinquían en el suroeste de Antioquia al mando de alias “Darlinson”, subalterno de alias “Calarcá”. La información privilegiada indica que la intención del frente 34 era dejar a “Calarcá” y al frente 36 y aliarse a “Iván Mordisco”, además de que este grupo sometido ahora tenía la intención de trabajar con alias “Ramiro”. A este frente 34 le habrían enviado 700 millones de pesos del departamento del Cauca para rearmarse, ya que contaban con pocas armas y municiones, e ingresar más personal, incluso para alimentos, ante el abandono desde hacía algunos meses de “Calarcá”. Pero la reacción de las autoridades fue más certera e impidió esta nueva alianza entre los frentes 18 y 34 bajo el liderazgo criminal de “Mordisco”. La plata tampoco les llegó y, por ello, ante el asedio de las autoridades, no tuvieron otra alternativa que someterse.

Este medio de comunicación también ahondó en el tema y pudo recibir información, la cual indica que, antes de lograr el sometimiento, el Ejército en operaciones contra esa estructura había logrado capturar a los dos cabecillas, alias “Jair” y “Andrés”, lo que fue fundamental para lograr la entrega y la extinción por ahora del frente 34. Es importante mencionar que recientemente, aparte del material entregado, también les entregaron a las autoridades un dron con el que llevaban a cabo actividades legales, además de una pistola.

Además, en la zona del Suroeste donde delinquía el frente 34, el Clan del Golfo les supera en número. Al parecer, esos once combatientes le estaban haciendo frente a unos 300 integrantes del EGC. Lo que agravó la situación de los sometidos es que tampoco estaban pudiendo recibir apoyo del ELN.

Solicitud de defensores de derechos humanos

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia, expresó su preocupación por esa tensa situación que están padeciendo los campesinos de Ituango ante la información de estas alianzas y llama la atención del gobierno para conjurar lo que podría generar la muerte de civiles y líderes sociales, que son los que quedan en medio del conflicto.

“Donde manifiestan una posible reestructuración y avance territorial. No hay que olvidar que es una zona donde hay una alta presencia del Clan del Golfo, y esto podría significar que se presenten serios enfrentamientos entre estos dos grupos armados ilegales, con una interposición de la población civil que pueda generar, lamentablemente, víctimas, tal cual está estipulado en diferentes alertas de la Defensoría del pueblo, que todavía siguen vigentes”.

La alerta que se hace desde Ituango tiene la intención de que las autoridades eviten un nuevo derramamiento de sangre de la población cansada del conflicto en las montañas de esa población del Norte de Antioquia.