Alias “Ramiro” del frente 18 cambió de bando; ahora le rinde cuentas a “Iván Mordisco”: Mindefensa

Antioquia

Desde Antioquia, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad por los hechos violentos del frente 36 de las disidencias que generaron el desplazamiento masivo de más de 2 mil campesinos en Briceño, entregó varias informaciones relacionadas con las disidencias, pero, en esta ocasión, con alias “Ramiro” o “Rogelio Guerrero”, como también se hace llamar el máximo cabecilla del frente 18 que delinque en Ituango.

Primero, el ministro Sánchez anunció que la recompensa por la captura de alias Ramiro se elevó, pero además puso en evidencia un cambio de mando de este guerrillero que delinque en Ituango, Norte de Antioquia. El ministro manifestó que se alejó de alias Calarcá y ahora le rinde cuentas a alias “Iván Mordisco”.

“Y por el cabecilla de la estructura 18, quien antes estaba alineado con alias Calarcá, pero por información de inteligencia, nos confirma que tal vez estaría ya en el bando del cartel de alias Mordisco, por el cabecilla de esta estructura 18, que es alias Ramiro, una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos”.

Esto significaría que Iván Mordisco ya tiene tentáculos en Antioquia y no es tema menor, ya que con ese apoyo las acciones ilegales se podrían fortalecer en Ituango debido al poder económico que tiene Mordisco por el narcotráfico.

Es pertinente recordar en este punto que el jefe del frente 18, cuando se rearmó luego de retirarse del proceso de paz del 2016, se había alineado a Iván Márquez, es decir, la Segunda Marquetalia; luego llegó al Bloque Magdalena Medio que lidera alias Calarcá.

Antecedentes de la ruptura con Carlacá

Recodemos que a mitad de año se reportó una confrontación armada entre integrantes del frente 18 y el frente 36 que dejó dos personas muertas y una tercera herida . En ese momento la policía Antioquia dijo que uno de los fallecidos y el herido era del 36 y el otro muerto del 18. Ahí se puso en evidencia la ruptura con alias Chenjo y Primo Gay, cabecillas del frente Yeferson Martínez.

La otra situación que avivó la versión de la ruptura es que una disidencia del frente 36 armó rancho aparte y se autodenominó “Guerrillas Campesinas de Cabuyo” al mando de alias “El flaco”, “Calucho” y “W”, como lo había denunciado en su momento Caracol Radio.

Este nuevo grupo, reducido en hombres, se declaró la guerra con los manejados por alias Chenjo y Primo Gay en Briceño principalmente, pero continuó muy cercano al frente 18, sin rendirle cuentas Ramiro, pero sí en alianza criminal, conoció Caracol Radio.

Ahora queda la pregunta: ¿Los Cabuyos también están alineados con Iván Mordisco?, porque de ser así, ya serían dos grupos los que estarían en Antioquia bajo el mando de ese cabecilla de impacto nacional.

Otras recompensas

A propósito del frente 36, el ministro Pedro Sánchez informó que se está ofreciendo hasta 2 mil millones por alias Chenjo y por Primo Gay 500 millones.

Mientras que la cifra por la captura de alias Medellín, cabecilla del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia, es de 500 millones de pesos. Se solicita a la comunidad apoyar a las autoridades con información valiosa.