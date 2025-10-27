En Ituango, el Ejército ubicó un sitio donde las disidencias almacenaban 35 artefactos explosivos

Ituango- Antioquia

Las tropas del Batallón de Infantería N.º10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército ubicaron un depósito de artefactos explosivos improvisados en zona rural del municipio de Ituango con los que, según el reporte de la fuerza pública, las disidencias pretendían atentar contra ellos y afectar a la población civil.

Según el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, los artefactos hallados en la vereda La Honda serían del frente 18 de las disidencias comandadas por alias ‘Ramiro’, cuyo mando superior es alias ‘Calarcá’.

“Gracias a la información suministrada por la comunidad de la región, lograron identificar un lugar que contenía artefactos explosivos improvisados. Luego de hacer la verificación, de acuerdo a los protocolos establecidos, el grupo de explosivos y demoliciones y el guía canino hallaron 35 artefactos, de los cuales algunos estaban enterrados y otros envueltos en botellas de vidrio. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada”.

Esta acción permite debilitar las operaciones criminales que el grupo guerrillero pretendía cometer con esos artefactos explosivos.