“Ramiro”, jefe del frente 18, de nuevo huyó de un operativo: “Chamaco” lo sacó en hombros del lugar

Ituango- Antioquia

El pasado 27 de diciembre de 2025, un grupo de Operaciones Especiales del Ejército Nacional ubicó el campamento donde permanecía el cabecilla de las disidencias del frente 18 , Erlinson Echevarría, alias “Ramiro”, o como él se hace llamar, “Rogelio Guerrero”. Ese lugar, según el reporte conocido por este medio de comunicación, estaba ubicado en la vereda San Luis del municipio de Ituango, Norte de Antioquia.

Primero, las tropas por tierra caminaron varios días, tratando de “cazarlo”, ya que este ilegal se mueve cada tres días entre cerca de uno y tres kilómetros con la intención de no permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, siempre por terrenos escabrosos, lo que ponía en riesgo a los militares que le seguían la pista a “Ramiro” . Una vez lograron identificar un lugar seguro, se decidió atacar, pero debido a que tenía dos anillos de seguridad, el primero abrió fuego a las tropas, por lo que de inmediato entró el avión arpía a apoyar a los uniformados, donde uno de ellos quedó con una herida leve en el cuello.

Ese momento fue aprovechado por alias “Chamaco”, uno de sus secuaces, quien se lo montó en los hombros, lo sacó del lugar y se volaron del lugar con rumbo desconocido mientras los guerrilleros protegían la huida. Sin embargo, dejó atrás la prótesis para pierna que le ayudaba a caminar, la cual fue recuperada del lugar por el Ejército. Esta tiene dos imágenes impresas; una es la Virgen del Carmen y la segunda, el rostro del abatido guerrillero Ernesto Ché Guevara.

Prótesis de pierna de pie de alias "Ramiro", cabecilla del frente 18 de las disidencias en Ituango. Ampliar

Luego de que las tropas estatales lograran asegurar la zona campamentaria, aparte de la prótesis, los uniformados encontraron: 25 explosivos improvisados; un mortero; 15 granadas para esta arma; 1.104 municiones calibre 5.56 mm; 566 de 7.62x39 mm para AK-47; 481 de 7.62 mm; 30 de 9 mm y una pistola.

En el sitio también incautaron, aparte de material de intendencia, equipos cruciales para la investigación, entre ellos dos tablets y una USB, los cuales están siendo analizados. Aparte de esto, 27 cuadernos con información y cartillas del grupo ilegal.

Es fundamental recordar que alias “Ramiro” había sido designado como gestor de paz cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro dialogaba con los frentes 18 y 36 liderados por alias “Calarcá” en Antioquia. Recordemos que el cabecilla fue uno de los capturados en la famosa caravana de la UNP en Antioquia el año pasado y luego dejado en libertad por el estatus que le había generado el gobierno nacional.