Fiscal hermana de excongresista uribista imputa a colega en caso donde Uribe se declara víctima

El trabajo de investigación para este reporte ha sido adelantado de manera conjunta con el medio periodístico Cuestión Pública y su directora Diana Salinas.

El fiscal Álvaro Polo investigó el caso del parqueadero Padilla, el más importante hallazgo sobre la estructura financiera del paramilitarismo y sus aliados políticos.

En ese parqueadero funcionaba la oficina contable y financiera de las llamadas autodefensas.

Por cuenta de esos hallazgos, el fiscal Polo dictó una orden de captura años después contra el operador financiero de los paramilitares Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, quien fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en el asesinato de tres miembros del CTI que seguían las pistas del parqueadero Padilla.

A los tres investigadores los mataron para impedir que las pesquisas continuaran.

Aún hay muchas líneas de investigación por explorar en este expediente, entre otras la relación entre los encontrado allí y las masacres de La Granja y El Aro.

La noticia es que el fiscal que investigó el tema está pasando de acusador a acusado.

El condenado, alias ‘Lucas’, lo señala de presionarlo para que declare contra el expresidente Álvaro Uribe.

Algo parecido a lo sucedió en el caso Tasmania, que se develó como un montaje contra el entonces investigador de la parapolítica Iván Velásquez.

El fiscal Polo, por su parte, sostiene que jamás ha preguntado por el expresidente Uribe y que solo ha hablado con el condenado asesino, alias ‘Lucas’, dentro de diligencias legales que fueron grabadas y que se efectuaron en presencia de abogados defensores.

Como sea, la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia y una fiscal le va a imputar cargos al fiscal Álvaro Polo por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

Y aquí surge la parte más curiosa de esta información. El caso le correspondió a la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez, hermana de Edward Rodríguez, quien fuera representante a la Cámara por el Centro Democrático y persona cercana al expresidente Uribe.

La hermana fiscal, que quiere imputar al investigador del Parqueadero Padilla, parece profesar las mismas ideas políticas de su hermano Edward.

Hasta ayer en la mañana en su cuenta de Instagram se identificaba con la fotografía de un gráfico donde además del apellido Rodríguez se pueden leer palabras como “Juventud”, “Oportunidad”, “Medio Ambiente” y “Uribista”.

En la audiencia inicial contra el fiscal Polo apareció el doctor Jaime Granados, en representación del expresidente Álvaro Uribe, para pedir que su cliente sea reconocido como víctima en el proceso.

Este 20 de enero llamé a la fiscal Luz Samira Rodríguez a preguntarle si no creía que existía una razón para declararse impedida en este caso por su relación con su hermano, el exrepresentante Edward Rodríguez, y por su propia declaración de uribismo en las redes sociales.

La fiscal Luz Samira Rodríguez me dijo “No le voy a hablar de nada” “No estoy autorizada”. Un minuto después terminó la llamada.

En fin, la fiscal no quiso hablar, pero en las últimas horas la cuenta de Instagram de Luz Samira Rodríguez fue modificada. El perfil donde aparecía la palabra “uribista” fue eliminado y en su lugar a esta hora aparece un velero en medio del mar en un hermoso crepúsculo.

Para hablar de este tema, tenemos invitada a la periodista Diana Salinas, directora del medio Cuestión Pública, y autora del libro ‘El laberinto del Parqueadero Padilla’, la más completa investigación que se ha publicado sobre el caso.

La diligencia para que la fiscal Luz Samira Rodríguez le impute cargos al fiscal Álvaro Polo, investigador del caso del Parqueadero Padilla, está citada para el próximo martes 27 de enero.