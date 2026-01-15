Fiscalía radicó demanda de casación con la que busca tumbar absolución de Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación radicó la demanda de casación con la que busca tumbar el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó que se confirme la condena de 12 años que impuso la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien el 28 de julio de 2025 declaró culpable a Uribe Vélez.

Posteriormente, el viernes primero de agosto, lo condenó a 12 años de prisión y ordenó que se cumpliera en su domicilio.

Mediante un documento de 108 páginas, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revoque la sentencia absolutoria en favor del también exsenador, que fue expedida por el Tribunal Superior de Bogotá.

“He tenido el cuidado de exponerles los graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio en favor del doctor Álvaro Uribe, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas”, señaló la fiscal Orjuela en la demanda de casación.

Cabe recordar que la fiscal del caso presentó más de 35 testimonios que, según el fallo, permitieron acreditar una estrategia deliberada de manipulación de la justicia con el fin de afectar el buen nombre del senador Cepeda, contradictor político del expresidente.