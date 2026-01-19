Uribe, Paloma y Zandra Bernal, encabezarán gira política por Boyacá este miércoles

La candidata del Centro Democrático al Senado de la República, Zandra Bernal, anunció una gira política por Boyacá que se realizará esta semana y que contará con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la precandidata presidencial Paloma Valencia.

La agenda, que se desarrollará el miércoles 21 de enero, incluirá encuentros ciudadanos, diálogos con el sector productivo y recorridos por varios municipios del departamento, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y socializar las propuestas del partido de cara a las elecciones de 2026.

Bernal confirmó que la jornada iniciará en Sogamoso, conocida como la Ciudad del Sol y del Acero, con una reunión abierta al público en la Cámara de Comercio a partir de las 9:30 de la mañana. «...Estaremos de gira con nuestro presidente Álvaro Uribe, con nuestra candidata presidencial Paloma Valencia y con varios integrantes de la lista cerrada al Senado que nos acompañan desde Cundinamarca, Santander y Casanare...», señaló la aspirante, quien indicó que los ejes del encuentro serán la seguridad democrática, la confianza inversionista y la recuperación de oportunidades para los hogares colombianos.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Duitama, donde realizará un recorrido por las principales calles para dialogar con comerciantes, emprendedores y vendedores ambulantes. Según Bernal, el propósito es conocer de primera mano las dificultades que enfrenta este sector de la población. «...Vamos a hablar con la gente que hoy está tan golpeada por tantas políticas y malas decisiones del gobierno actual...», afirmó. La jornada concluirá en Tunja, con un diálogo popular en la plazoleta San Francisco, dirigido especialmente a los habitantes de la provincia Centro.

La candidata también se refirió a la controversia entre los gobernadores y el Gobierno nacional por los decretos de emergencia económica que afectan las rentas departamentales. Bernal manifestó el rechazo del Centro Democrático a estas medidas y sostuvo que «...son decretos que afectan directamente el bolsillo de los boyacenses y de los departamentos...». Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en los encuentros programados. «...Queremos escucharlos, estar de cerca de la gente y construir este diálogo popular de cara al evento democrático que tendremos en el 2026...», concluyó