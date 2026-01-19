Tunja

Uribe, Paloma y Zandra Bernal, encabezarán gira política por Boyacá este miércoles

La candidata al Senado Zandra Bernal confirmó una agenda del Centro Democrático en Sogamoso, Duitama y Tunja, con encuentros ciudadanos y diálogos con el sector productivo de cara a las elecciones de 2026.

La candidata del Centro Democrático al Senado de la República, Zandra Bernal, anunció una gira política por Boyacá que se realizará esta semana y que contará con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la precandidata presidencial Paloma Valencia.

La agenda, que se desarrollará el miércoles 21 de enero, incluirá encuentros ciudadanos, diálogos con el sector productivo y recorridos por varios municipios del departamento, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y socializar las propuestas del partido de cara a las elecciones de 2026.

Bernal confirmó que la jornada iniciará en Sogamoso, conocida como la Ciudad del Sol y del Acero, con una reunión abierta al público en la Cámara de Comercio a partir de las 9:30 de la mañana. «...Estaremos de gira con nuestro presidente Álvaro Uribe, con nuestra candidata presidencial Paloma Valencia y con varios integrantes de la lista cerrada al Senado que nos acompañan desde Cundinamarca, Santander y Casanare...», señaló la aspirante, quien indicó que los ejes del encuentro serán la seguridad democrática, la confianza inversionista y la recuperación de oportunidades para los hogares colombianos.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Duitama, donde realizará un recorrido por las principales calles para dialogar con comerciantes, emprendedores y vendedores ambulantes. Según Bernal, el propósito es conocer de primera mano las dificultades que enfrenta este sector de la población. «...Vamos a hablar con la gente que hoy está tan golpeada por tantas políticas y malas decisiones del gobierno actual...», afirmó. La jornada concluirá en Tunja, con un diálogo popular en la plazoleta San Francisco, dirigido especialmente a los habitantes de la provincia Centro.

La candidata también se refirió a la controversia entre los gobernadores y el Gobierno nacional por los decretos de emergencia económica que afectan las rentas departamentales. Bernal manifestó el rechazo del Centro Democrático a estas medidas y sostuvo que «...son decretos que afectan directamente el bolsillo de los boyacenses y de los departamentos...». Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en los encuentros programados. «...Queremos escucharlos, estar de cerca de la gente y construir este diálogo popular de cara al evento democrático que tendremos en el 2026...», concluyó

