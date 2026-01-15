”Tiene una narrativa mentirosa”: Álvaro Uribe a Petro por incremento del salario mínimo

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la primera alocución del presidente Gustavo Petro en este año 2026, en la que defendió el incremento del 23,7% del salario mínimo y la emergencia económica expedida por su Gobierno.

Petro aseguró que el aumento del salario mínimo “no ha disparado” el costo de vida ni los precios, como advierten desde la oposición. “¿De dónde sacan que el salario sube los precios, cuando los alimentos están estables?”, dijo el jefe de Estado.

Luego de la alocución, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó al presidente Petro y habló de una “narrativa mentirosa” con fines electorales.

Esto lo hizo en el marco de una transmisión en redes sociales, en la que participaron también el exministro José Manuel Restrepo y el representante Oscar Darío Pérez.

“Nos parece de la mayor importancia reaccionar a tiempo. La estrategia del presidente Petro hace cuatro años fue una narrativa mentirosa sobre las pensiones, sobre la Ley 100, sobre tantos temas de la vida nacional. Y ahora tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Iván Cepeda”, dijo el exmandatario.

Uribe rechazó que el Gobierno se refiera a la informalidad en el país ni el número de colombianos que han salido del extranjero: “En lo que va del gobierno Petro han salido alrededor de tres millones, más de tres millones; hay que contabilizar lo nuevo, 1.700.000 no han regresado al país”, dijo.