Este es el cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026 en Bogotá

¡Atento! Último día para activar el subsidio de transporte escolar en modalidad TuLlave. Cortesía: Redes Sociales

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), estableció el cronograma oficial para el reporte de asistencia de los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar en la vigencia del año 2026, la verificación de cumplimiento y los respectivos pagos.

Lea también: Así puede acceder a los beneficios del Programa de Movilidad Escolar 2026: Estos son los requisitos

En este sentido y con el propósito de garantizar la asistencia y permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo, se establecieron cinco ciclos de verificación y pago, sujetos al cumplimiento de los requisitos de asistencia a clases y trámites administrativos.

Revisa en detalle, a continuación, las fechas clave para este proceso de pago del subsidio de transporte escolar 2026:

Cronograma de Ciclos 2026

Ciclo 1: Verificación de Asistencia: entre el 20 al 27 de marzo. Fecha estimada de abono: tercera semana de mayo.

Verificación de Asistencia: entre el 20 al 27 de marzo. Fecha estimada de abono: tercera semana de mayo. Ciclo 2: Verificación de Asistencia: entre el 25 y el 29 de mayo. Fecha estimada de abono: tercera semana de julio.

Verificación de Asistencia: entre el 25 y el 29 de mayo. Fecha estimada de abono: tercera semana de julio. Ciclo 3: Verificación de Asistencia: entre el 03 y el 11 de agosto. Fecha estimada de abono: tercera semana de septiembre.

Verificación de Asistencia: entre el 03 y el 11 de agosto. Fecha estimada de abono: tercera semana de septiembre. Ciclo 4: Verificación de Asistencia: entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre. Fecha estimada de abono: cuarta semana de noviembre.

Verificación de Asistencia: entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre. Fecha estimada de abono: cuarta semana de noviembre. Ciclo 5: Verificación de Asistencia: entre el 23 y el 27 de noviembre. Fecha estimada de abono: última semana de diciembre.

En el año 2025, cerca de 23 mil estudiantes de la capital se beneficiaron con subsidio de transporte escolar, el cual tuvo una inversión aproximada a los $ 24.000 millones. Para la vigencia 2026 se proyecta una inversión de $ 28.000 millones.

Le puede interesar: Pasajes TransMilenio 2026: Secretaría de Educación anuncia que mantendrá subsidios a estudiantes

Tenga en cuenta:

Es de recordar que, el monto abonado al estudiante en cada ciclo corresponderá a los días que el estudiante cumplió con su compromiso de asistencia a clases, descontando el valor correspondiente a cada día de inasistencia justificada o no, reportada por el colegio. La fecha máxima para presentar reclamaciones en cada ciclo será de 30 días calendario contados a partir de la fecha del respectivo abono.

Más información: Estos son los beneficios gratuitos a los que puede acceder si tiene más de 60 años en Bogotá

¿Requisitos para acceder al pago del subsidio de transporte escolar 2026?

Domicilio: Residir de forma permanente en Bogotá D.C.

Residir de forma permanente en Bogotá D.C. Lugar de residencia: Residir en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) deficitaria de cupos escolares según el grado del estudiante.

Residir en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) deficitaria de cupos escolares según el grado del estudiante. Matrícula : Estar matriculado en una institución educativa oficial del Distrito.

: Estar matriculado en una institución educativa oficial del Distrito. Jornada : Jornada diurna. Excepción: los estudiantes con discapacidad pueden acceder en jornada nocturna. No aplica fines de semana.

: Jornada diurna. Excepción: los estudiantes con discapacidad pueden acceder en jornada nocturna. No aplica fines de semana. Grado: Desde prejardín hasta grado 11° y aceleración. Excepción: los estudiantes con discapacidad sin validación de este requisito.

Desde prejardín hasta grado 11° y aceleración. Excepción: los estudiantes con discapacidad sin validación de este requisito. Distancia casa-colegio:

Más de 2 km para grados 1° a 11°.

Más de 1 km para Pre-Jardín, Jardín y Transición.

Para estudiantes con discapacidad: más de 1 km en cualquier grado.