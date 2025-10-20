¡Atento! Último día para activar el subsidio de transporte escolar en modalidad TuLlave

El objetivo principal de esta ayuda es garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, promoviendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad educativa.

Aquellos estudiantes menores de 14 años, mediante esta estrategia, reciben un subsidio doble que no solo cobija al estudiante, sino también a su acudiente o acompañante en camino hacia la institución educativa. Por otro lado, quienes tienen de 14 a 18 años reciben subsidio sencillo para llegar solos hacia sus respectivos lugares de estudio. El pago de este apoyo se realiza a través de DaviPlata o Tarjeta TuLlave.

¿Cómo reclamar el subsidio?

Recibe la notificación: El responsable recibirá un mensaje de texto (SMS) directamente al número de celular que está registrado en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas).

Guarda el comprobante: Asegúrate de conservar el comprobante de la transacción.

Confirma el abono: Antes de retirarse del punto de atención, verifica que el saldo correspondiente haya sido cargado correctamente a la tarjeta.

Último día para activar el subsidio:

Hasta este martes 21 de octubre podrá redimirse el tercer pago correspondiente al subsidio de transporte escolar, modalidad tarjeta TuLlave. En este sentido, los beneficiarios de esta modalidad deben realizar de forma inmediata, en las taquillas de TransMilenio o SITP, la respectiva recarga en la tarjeta personalizada del estudiante para no perder el abono.

Respecto a la modalidad DaviPlata, el subsidio podrá reclamarse hasta el 29 de octubre, fecha a partir de la cual ya no será posible validarlo. Para tal efecto pueden ingresar a la aplicación o a www.daviplata.com, verificar que el subsidio aparezca en el saldo disponible y realizar el retiro a través de los cajeros automáticos Davivienda, en oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

Es importante recordarle a los padres, madres y/o acudientes del beneficiario que deben mantener actualizados los datos del estudiante en el SIMAT, especialmente el número de cédula, nombre y número celular del acudiente (responsable), ya que son fundamentales para las notificaciones del pago.

Los Subsidios de Transporte Escolar (STE) hacen parte del Programa de Movilidad Escolar - PME, estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito que contribuye al acceso y permanencia de las niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas distritales, ofreciendo un apoyo económico que cubre parte del costo del transporte que utilizan para desplazarse hacia y desde sus colegios.

Canales de atención y consulta

Para resolver dudas sobre el subsidio de transporte escolar, las familias pueden contactarse a través de los siguientes canales: