Bogotá inició el cuarto ciclo de pago de subsidio de transporte escolar ¿Qué deben hacer los padres?

Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito informó que ya está disponible el cuarto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar para las y los estudiantes beneficiarios que reciben este apoyo a través de DaviPlata. En cuanto a las recargas de la tarjeta TuLlave, la fecha de habilitación será comunicada durante la primera semana de diciembre.

La Secretaría de Educación recuerda a las familias la importancia de mantener actualizados los datos en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), especialmente el número de celular del acudiente, tipo y número de documento, dirección de residencia y nombres completos. Es importante aclarar que, si los datos no están actualizados, el beneficiario no perderá el subsidio, pero este se acumulará hasta completar el proceso de actualización.

¿Cómo acceder al subsidio de transporte?

Los beneficiarios de la modalidad DaviPlata tienen 30 días calendario, desde el 26 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2025, para retirar el subsidio correspondiente al cuarto ciclo. Es de señalar que este subsidio está dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales, estudiantes con discapacidad y familias focalizadas según la Resolución 039 de 2018.

Los beneficiarios recibirán una notificación vía SMS al número registrado en el SIMAT informando la disposición del abono, para redimirlo deben ingresar a la aplicación DaviPlata o a www.daviplata.com, autenticarse con su documento de identidad y clave, verificar el saldo y retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales autorizados, conservando el comprobante de la transacción.

En cuanto al subsidio a través de la Tarjeta TuLlave – SITP, la Secretaría de Educación informará en la primera semana de diciembre la fecha exacta en la que se habilitará la recarga en la tarjeta TuLlave personalizada de cada beneficiario. Una vez habilitado el primer abono tendrá una vigencia de 15 días para ser reclamado, seguido de un segundo abono disponible por los 15 días restantes, completando así los 30 días calendario del ciclo.

Para realizar la recarga, el responsable recibirá una notificación vía SMS al número registrado en SIMAT, debe acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o SITP, presentar la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante, solicitar la activación del subsidio y verificar el saldo. Este beneficio está dirigido a estudiantes mayores de 14 años matriculados en colegios oficiales.

La Secretaría de Educación recuerda a las familias la importancia de mantener actualizados los datos en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), especialmente el número de celular del acudiente, tipo y número de documento, dirección de residencia y nombres completos. Es importante aclarar que, si los datos no están actualizados, el beneficiario no perderá el subsidio, pero este se acumulará hasta completar el proceso de actualización.

Para realizar la actualización, las familias deben dirigirse al colegio donde está matriculado el estudiante, solicitar el cambio en la secretaría académica, presentar los documentos de identidad del estudiante y del acudiente, y verificar que los ajustes queden registrados en el sistema. Contar con esta información correcta garantiza una comunicación efectiva y el acceso oportuno a los beneficios.

Recomendaciones importantes

- Verifique regularmente el estado de los datos en SIMAT.

- Retire o recargue el subsidio dentro de las fechas establecidas.

- Conserve los comprobantes de las transacciones.

- Consulte únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Educación.

En caso de tener dudas sobre el subsidio de transporte escolar, las familias pueden comunicarse a través de la página web www.educacionbogota.edu.co, el correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, la línea telefónica +57 (601) 324-1000 y las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación.